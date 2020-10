Temptation Island 2020, 4a puntata/ Anticipazioni e diretta: Antonio chiede il falò a Nadia?

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2020 QUARTA PUNTATA

Giro di boa per le coppie di Temptation Island 2020 che torna in onda mercoledì 7 ottobre, in prima serata, su canale 5. Alessia Marcuzzi, dal villaggio Is Morus Relais, continua a raccontare il viaggio dell’amore delle coppie che stanno ancora affrontando l’avventura per cercare di risolvere i problemi che li hanno spinti a partecipare al reality mettendo in gioco i propri sentimenti. Dopo l’addio di Anna e Gennaro, nel villaggio di Temptation Island 2020, ci sono ancora Salvo e Francesca, arrivati nel villaggio solo durante la terza puntata e che sono ancora all’inizio del loro percorso, Serena e Davide che sono sempre più lontani, Nadia e Antonio, Speranza e Alberto, Carlotta e Nello. Tra i fidanzati, uno dei più in difficoltà sarà sicuramente Antonio. Di fronte all’atteggiamento disinibito della fidanzata Nadia, sempre più a proprio agio con i single, Antonio non nasconderà il timore di perderla al punto da pensare ad un falò di confronto immediato. “Vado a riprendermela”, sono le parole pronunciate da Antonio nel video spoiler? Cosa vedrà per spingerlo a tale dichiarazione?

CARLOTTA E NELLO AL CAPOLINEA?

Tra le coppie di Temptation Island 2020 che stanno conquistando più consensi tra il pubblico c’è quello formata da Carlotta e Nello. I due vivranno momenti di difficoltà durante i rispettivi falò. Durante quello dei fidanzati, Alessia Marcuzzi mostrerà a Nello un filmato della fidanzata Carlotta, alle prese con un tentatore. Nello, in particolare, non gradirà alcuni atteggiamenti del single e farà riferimento alle mani del ragazzo che, probabilmente, si poseranno sul corpo della fidanzata. Anche Carlotta, tuttavia, vivrà momenti difficili durante il falò delle fidanzate. Dopo aver visto un filmato di Nello con una tentatrice, tornerà nel villaggio tra le lacrime non nascondendo l’amarezza e la delusione per le immagini viste. “Non lo voglio più vedere”, dirà Carlotta rientrando dal falò. Nello, dunque, si spingerà oltre con la tentatrice?

SALVO E FRANCESCA, CRISI IRREPARABILE?

Problemi anche per Salvo e Francesca. sono poche le anticipazioni su quello che accadrà alla coppia, ma Alessia Marcuzzi, nel video spoiler, afferma che tutto riguarderà qualcosa accaduta nella vita reale e che non riguarda Temptation Island. “Salvo ha parlato di una cosa accaduta fuori e che è giusto che tu sappia“, dirà la conduttrice durante il falò delle fidanzate. “E’ grave?”, chiederà Francesca. “Devi valutarlo tu”, sarà l’iniziale risposta della Marcuzzi. Cosa accadrà in seguito? Lo scopriremo questa sera. Speranza, invece, arriverà al limite della sopportazione? La reazione della fidanzata di Alberto sarà inaspettata di fronte alle forti immagini del fidanzato che si lascerà andare sempre di più con la tentatrice. I due arriveranno al falò di confronto? Lo scopriremo questa sera



