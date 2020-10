Temptation Island 2020, 5 puntata/ Coppie e diretta: le lacrime di Speranza

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2020 PUNTATA 14 OTTOBRE

Quinta e penultima puntata per Temptation Island 2020 che torna in onda oggi, mercoledì 14 ottobre, in prima serata su canale 5, con i primi falò di confronto tra le coppie che non hanno ancora concluso il loro percorso all’interno del villaggio Is Morus Relais. Alessia Marcuzzi mostrerà alle fidanzate e ai fidanzati, durante i rispettivi falò, quello che è accaduto tra i propri partner e i single. Sarà una puntata emozionante, ricca di lacrime e di amare scoperte che porterà le coppie a prendere decisioni importanti per il proprio futuro. Dopo il lieto fine di Serena e Davide e di Nadia e Antonio che hanno lasciato insieme il villaggio superando incomprensioni e problemi in virtù di un sentimento che si è riacceso a Temptation Island, le coppie che devono ancora concludere il loro percorso sono quelle formate da Carlotta e Nello, Alberto e Speranza, Salvo e Francesca. Cosa accadrà alle ultime tre coppie? Ci sarà anche per loro il lieto fine?

IL WEEKEND DI ALBERTO E NUNZIA: SPERANZA IN LACRIME

Sarà una puntata molto difficile per Speranza, fidanzata da 16 anni con Alberto. Dopo aver dichiarato più volte di essere quasi sicuro di non essere più innamorato della compagna, Alberto si è avvicinato sempre di più alla single Nunzia con cui si è concesso momenti solitari di coccole. Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2020, Speranza sarà messa alla prova di fronte alle immagini del weekend che il fidanzato ha trascorso in barca con Nunzia. Nel video di anticipazioni diffuso dalla pagina Instagram del programma, Speranza è in evidente stato di choc continuando a piangere. Le altre ragazze provano a consolarla, ma senza riuscirci. La storia tra Alberto e Speranza giungerà al capolinea? Ci sarà un clamoroso tradimento durante il weekend? Lo scopriremo nel corso della quinta puntata del programma dell’amore.

TEMPTATION ISLAND 2020: CARLOTTA E FRANCESCA DELUSE DA NELLO E SALVO

“Lo odio, sei anni di vita chi me li ridà?”. Sono queste alcune delle frasi che pronuncerà Carlotta nel villaggio delle fidanzate dopo aver visto un filmato del fidanzato Nello. Cosa vedrà di coscì sconvolgente? Nello, nelle scorse puntate di Temptation Island 2020, pur essendosi mostrato interessato a conoscere le single, non si è mai spinto oltre. Sarà cambiato qualcosa nell’ultima settimana? Il falò delle fidanzate non andrà benissimo neanche per Francesca. Nello spoiler della quinta puntata, infatti, Francesca appare molto turbata dopo un filmato che le mostrerà Alessia Marcuzzi. Cosa vedrà? Salvo si sarà lasciato andare con qualche tentatrice o a turbare Francesca saranno alcune dichiarazioni del fidanzato? Saranno tante, dunque, le emozioni e i colpi di scena della quinta puntata di Temptation Island 2020.



