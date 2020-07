Temptation Island 2020, 5a puntata/ Diretta: brutto colpo per Antonella Elia

Martedì 27 luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia conduce la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2020 che si preannuncia ricca di colpi di scena. La puntata si aprirà con la seconda parte del confronto tra Antonio e Annamaria. Al termine della quarta puntata, Annamaria aveva chiesto il falò di confronto immediato non tollerando l’atteggiamento da playboy del fidanzato con la tentatrice Ilaria. Un confronto che si concluderà questa sera. Come finirà tra Antonio e Annamaria fidanzati da due anni? Dopo aver visto il fidanzato flirtare, sin dal primo giorno con le varie tentatrice, Annamaria deciderà di lasciare da sola il villaggio o perdonerà il napoletano 33enne? Il pubblico sembra diviso in due: da una parte c’è chi è convinto che Annamaria perdonerà Antonio e, dall’altra, ci sono quelli sicuri che tra i due la storia finirà.

ANNA E ANDREA AI FERRI CORTI

Dopo l’uscita di Alessandro e Sofia, Valeria e Ciavy, Antonio e Annamaria che lasceranno il villaggio di Temptation Island 2020 questa sera, l’ultima coppia non vip ancora presente nel programma dell’amore è quella formata da Andrea e Anna. Quest’ultima sta portando avanti il suo piano flirtando con il tentatore Carlo per far ingelosire il fidanzato Andrea che non si sente pronto per sposarsi e avere un figlio come, invece, desidera Anna. Nel video di anticipazioni diffuso dalla produzione di Temptation Island, nel pinnettu, Andrea vedrà un nuovo filmato della fidanzata e a cercare di fargli aprire gli occhi sarà Lorenzo Amoruso. “Ora vuole metterti contro pure la famiglia? Stiamo scherzando? Parla contro tuo padre e la tua famiglia? Dove ca…o sta l’amore? Questo è amore?”, saranno le parole di Lorenzo che definirà Anna una “iena”.

ANTONELLA ELIA E MANILA NAZZARO, BRUTTE NOTIZIE IN ARRIVO?

Durante la quinta puntata di Temptation Island 2020, Manila Nazzaro riceverà finalmente il primo video del fidanzato Lorenzo Amoruso. Se nelle scorse puntate Manila non ha mai ricevuto un feedback dell’avventura del fidanzato nel villaggio con le single, questa sera scoprirà come sta trascorrendo l’avventura il compagno che, nelle scorse puntate, si è lasciato andare ad amari sfoghi nei suoi confronti. Per Antonella Elia, invece, stando alle nuove anticipazioni, arriverà un altro brutto colpo. Cosa combinerà ancora Pietro Delle Piane? Nel corso della quarta puntata, la Elia si è lasciata andare alle lacrime di fronte ad alcune affermazioni del fidanzato che ha infierito soprattutto sulla sua mancata maternità. Cosa accadrà, invece, questa sera?



