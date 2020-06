Temptation Island 2020/ Al via le riprese: Antonella Elia e Pietro Dalle Piane…

Finalmente ci siamo. Dopo l’arrivo di Raffaella Mennoia e Filippo Bisciglia, è arrivato il momento di pensare al futuro di Temptation Island 2020 e alle riprese che iniziano proprio oggi, almeno così sembra, nel bel villaggio che da anni ormai ospita il programma. Il reality sui sentimenti prenderà il via ufficialmente con le riprese ancora prima della messa in onda prevista dal prossimo 7 luglio e adesso è caccia aperta alle coppie che, essendo nel villaggio, saranno assenti sui social. I primi ad essere spariti sono proprio due sospettati ovvero Antonella Elia e Pietro dalle Piane. In molti non hanno creduto alla loro partecipazione al programma ma il fatto che siano ormai spariti dal radar di Instagram lascia pensare che sia la loro una delle coppie in gara, sarà davvero così? Non c’è invece molta speranza per chi aveva pensato anche ad Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ancora oggi attivi sui social, e allora chi si unirà ad Antonella Elia e Pietro Dalle Piane?

Antonella Elia e Pietro dalle Piane sono partiti per Temptation Island 2020?

I primi rumors parlano di un’edizione che sarà il mix perfetto tra edizione nip e vip proprio per via delle restrizioni dovute al Coronavirus e alle difficoltà che si incontreranno durante le riprese tra distanze sociali, mascherine e personale ridotto, e allora quale altro volto noto dovremo aspettarci in Temptation Island 2020? Nei giorni scorsi si è parlato di Gemma Galgani e il suo Sirius ma anche di Manila Nazzaro e il suo Amoruso mentre sembra essere sfumata l’idea di chi avrebbe voluto sull’isola anche Ambra Lombardo e Kikò Nalli, alle prese con i loro affari e il loro lavoro in questo momento. Qualche volto e qualche nome potrebbe essere svelato più tardi proprio sui social ufficiale del reality, pronti per tanto trash?



