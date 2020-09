Temptation Island 2020, anticipazioni 2a puntata/ Alberto tradisce Speranza? Nello…

Temptation Island 2020: cosa accadrà nella seconda puntata?

Non sono mancati colpi di scena in questa prima puntata di Temptation Island 2020. Una coppia ha lasciato il programma dopo pochi giorni e dopo la confessione di un tradimento e altre sono già in piena crisi. Ciò che ci riserva la prossima puntata, in onda mercoledì prossimo, 23 settembre, su Canale 5 non sarà però da meno. Alessia Marcuzzi ci ha lasciato con una succosa anticipazione che ha come protagonista la coppia composta da Anna e Gennaro. La ragazza si è fortemente lamentata del suo sentimento e nella prossima puntata avrà da ridire anche sulla famiglia di lui e sulla loro “mancanza di valori”. Parole molto pesanti che porteranno Gennaro a prendere una drastica decisione: chiedere il falò di confronto. “Può andare solo peggio e peggiorerà sempre di più” è la motivazione che dà alla sua decisione. Anna, però, accetterà il falò anticipato?

Falò di confronto per Gennaro e Anna, colpo di scena su Carlotta e Nello

Se questo è ciò che accadrà a Gennaro e Anna, anche le altre coppie vivranno momenti molto complicati nella prossima puntata di Temptation Island 2020. Un’altra batosta attende Speranza: dopo aver ammesso di avere seri dubbi sul suo amore per la fidanzata, Alberto si avvicinerà ulteriormente a Nunzia e, a quanto pare, la bacerà. Come reagirà Speranza questa volta? Ma il vero colpo di scena arriverà per la coppia composta da Carlotta e Nello. Nel breve promo che anticipa cosa accadrà nella seconda puntata, Nello è furioso dopo aver visto qualcosa che mai si sarebbe aspettato dalla sua fidanzata e dirà “Nemmeno più mi sento di chiamarla ‘la mia ragazza’”. Cosa avrà visto di così sconvolgente? Non ci resta che attendere mercoledì prossimo.



