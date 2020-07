Temptation Island 2020, anticipazioni 4a puntata/ Pietro shock: tradisce Antonella?

Se la terza puntata di Temptation Island 2020 ha visto l’uscita di scena di Ciavy e Valeria, dopo un accesissimo falò di confronto, la prossima coppia a lasciare il programma potrebbe essere quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Pare infatti che l’attore lascerà di stucco la sua fidanzata che si troverà ad assistere ad un video che la sconvolgerà e la lascerà quasi in lacrime. “Ma cosa fa, è impazzito? Questo è uno stronz*!” sono alcune delle parole della showgirl intenta a guardare il video che cambierà il suo percorso a Temptation Island 2020. Dopo averlo visto, infatti, la Elia è in lacrime tra le braccia di Manila Nazzaro. Ma cos’è accaduto di così grave e sconvolgente? Che Pietro l’abbia tradita con una delle tentatrici?

Annamaria chiede il falò di confronto ad Antonio a Temptation Island 2020?

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2020 ci svelano che mentre Antonella Elia è stravolta dalle azioni di Pietro Delle Piane, Annamaria è pronta a chiamare il falò di confronto con Antonio. Anche per lei un nuovo video del fidanzato con la single Ilaria sarà fatale. Stavolta i due oltrepasseranno un limite oltre il quale Annamaria non è disposta ad andare. Lui accetterà la richiesta della fidanzata? Anche Andrea è sempre più arrabbiato con Anna e proprio non accetta il suo comportamento e la recita da lei messa in piedi. Chi però perderà le staffe nella prossima puntata di Temptation Island è Lorenzo Amoruso. L’uomo vedrà qualcosa di molto importante della sua fidanzata Manila Nazzaro, tanto da rimanerne sconvolto e da urlare all’interno del villaggio. L’appuntamento p dunque per giovedì prossimo su Canale 5.



