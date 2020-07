Temptation Island 2020, anticipazioni 5a puntata/ Annamaria e Antonio si lasciano?

La quarta puntata di Temptation Island 2020 ci ha lasciato con un grosso punto interrogativo: Annamaria e Antonio lasceranno il programma insieme oppure no? È infatti iniziato il loro falò di confronto ma la parte più importante verrà svelata nel prossimo appuntamento. La quinta puntata andrà in onda non di giovedì ma martedì 28 luglio, sempre in prima serata su Canale 5. Le brevi anticipazioni ci svelano che la situazione tra Antonio e Annamaria si surriscalderà. Lei lo accuserà di aver sbagliato in più occasioni con la single Ilaria e di aver nascosto a microfoni e telecamere parole e azioni. “Io non voglio vederti piangere” le dirà Antonio, “Ci dovevi pensare prima di fare tutto questo”, replicherà Annamaria tra le lacrime. La coppia si lascerà? Nonostante le tensioni, tra i due potrebbe comunque tornare la pace.

Temptation Island, falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

Cos’altro accadrà nella quinta puntata di Temptation Island 2020? Ormai stiamo per arrivare alle tappe finali. Siamo infatti alla penultima puntata e per Andrea aumentano sempre più i dubbi. Anna è ancora più vicina al single Carlo: i due si nasconderanno sotto le coperte e potrebbe addirittura scapparci il bacio. Lorenzo Amoruso invece tornerà ad infuriarsi con la fidanzata Manila Nazzaro, tanto da arrivare a dichiarare “per me possiamo chiuderla anche qua”. Cosa avrà fatto di così grave? Filippo Bisciglia ci svela inoltre che arriverà il primo falò di confronto finale: che sia quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane (che ha baciato una tentatrice)?



