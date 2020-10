Temptation Island 2020, anticipazioni/ Alberto esce con Nunzia? Carlotta e Nello…

Temptation Island 2020, anticipazioni ultima puntata

È giunta al termine e non senza colpi di scena la quinta puntata di Temptation Island 2020. Ben due i falò di confronto: il primo, lampo e improvviso, tra Francesca e Salvo che, dopo una discussione, hanno deciso di lasciare insieme il falò. Il secondo è stato invece quello attesissimo tra Alberto e Speranza, arrivato dopo baci appassionati di lui alla single Nunzia. Ma cosa accadrà nella sesta ed ultima puntata del reality dei sentimenti? Alessia Marcuzzi torna non mercoledì ma martedì 20 ottobre con un ultimo appuntamento che inizierà proprio col finale del falò di confronto tra Speranza e Alberto, rimasto con un punto di domanda: i due si lasceranno? Stando a quanto accaduto e alle dichiarazioni di Alberto non sembra ci siano speranza di riappacificazione con Speranza che, d’altronde, è molto delusa da quanto visto.

Falò di confronto finale tra Carlotta e Nello e non solo!

Martedì prossimo nell’ultima puntata di Temptation Island scopriremo inoltre se Alberto deciderà invece di uscire con la single Nunzia per iniziare fuori una conoscenza. Poi l’attenzione si sposterà sull’ultima coppia rimasta: Nello e Carlotta. Lei scoprirà che il fidanzato ha organizzato una festa a sorpresa molto romantica per la single Benedetta e questo le causerà un vero e proprio crollo. Carlotta scoppierà in lacrime, dicendosi ferita dal comportamento del fidanzato. Poi anche per loro arriverà il momento del falò di confronto: come finirà? Nel corso dell’ultima puntata, inoltre, scopriremo cos’è accaduto a tutte le coppie di questa edizione un mese dopo la fine del loro percorso a Temptation Island. Chi sarà rimasto insieme?



