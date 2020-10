Temptation Island 2020, anticipazioni/ Alberto passa la notte con Nunzia, Speranza…

La quarta puntata di Temptation Island Vip 2020 ha regalato nuovi falò di confronto ma anche colpi di scena e immagini difficili da digerire. Ancora una volta a fare i conti con dure verità è stata Speranza. Ciò che ha visto è però solo l’inizio di quanto la attende. Nella prossima puntata di Temptation Island, in onda mercoledì prossimo, 14 ottobre, sempre su Canale 5, dovrà infatti fare i conti con un’altra importante svolta: il suo fidanzato Alberto ha deciso di chiedere alla produzione la possibilità di trascorrere un weekend intero con la single Nunzia. Per la precisione ha scelto di trascorrere con lei un giorno e un’intera notte con lei in barca, dormendo dunque insieme. Una novità che sconvolge Speranza, che rimane senza parole.

Carlotta e Nello ai ferri corti, Francesca disperata

Il percorso delle coppie rimaste a Temptation Island 2020 arriva ad un punto di svolta nella prossima puntata. Se Speranza dovrà fare i conti con immagini spiazzanti del fidanzato Alberto e della notte che trascorrerà a dormire con Nunzia, anche Carlotta arriverà ad un punto di rottura con Nello. Se lui però si avvicinerà ulteriormente a Benedetta, anche lei farà passi in avanti con il single Antonio. Tante lacrime, invece, per Francesca che nella prossima puntata scoprirà che Salvo ha dichiarato che ormai si sente ‘già single’. Inoltre assisterà al suo avvicinamento ad una delle tentatrici. Alessia Marcuzzi, sul finale, ci anticipa che mercoledì prossimo assisteremo ad un altro falò di confronto anticipato e, sul finale, anche uno dei falò finali. Chi saranno i protagonisti?



