Temptation Island 2020, anticipazioni/ Anna e Gennaro fanno pace? Una nuova coppia…

Temptation Island 2020, anticipazioni terza puntata

Si è conclusa non senza colpi di scena la seconda puntata di Temptation Island 2020, ma ciò che accadrà mercoledì prossimo, 1 ottobre, sarà ancora più eclatante. Le anticipazioni svelate da Alessia Marcuzzi sulla terza puntata ci svelano di un falò di confronto ‘straordinario’ tra Gennaro e Anna. I due si sono lasciati bruscamente alla fine di un confronto che sembrava aver messo fine in modo definitivo alla loro storia, invece Gennaro ha chiesto di poter incontrare nuovamente Anna. Solo mercoledì scopriremo, però, se lei ha accettato di rivederlo oppure no. È solo l’inizio delle sorprese di questo terzo appuntamento. A Temptation Island sta infatti per arrivare una nuova coppia: loro si chiamano Francesca e Salvatore e sono pronti a mettere il loro amore alla prova in questo difficile percorso.

Alberto tradisce Speranza? Serena accetta un invito…

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2020 non sono finite qui. Sempre più in crisi sarà la coppia composta da Alberto e Speranza. Lui, ormai, è sempre più vicino a Nunzia e potrebbe cederle definitivamente, spingendosi oltre il semplice abbraccio. Il gelosissimo Davide dovrà invece fare i conti con la voglia di libertà della sua fidanzata Serena che accetterà l’incontro galante a cena con uno dei tentatori e, per l’occasione, sfoggerà un vestito molto sensuale che lo farà andare in escandescenze. Infine sia Carlotta che Nello assisteranno ad un progressivo avvicinamento al rispettivo tentatore. La coppia supererà il momento di ‘sbandamento’? Appuntamento a mercoledì prossimo, 1 ottobre, su Canale 5 con la terza puntata di Temptation Island 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA