Temptation Island 2020, anticipazioni/ Falò tra Davide e Serena, Salvo furioso!

Temptation Island 2020, anticipazioni quarta puntata

La terza puntata di Temptation Island 2020 si è conclusa con un nuovo falò di confronto richiesto da uno dei fidanzati. È stato Davide a decidere che fosse arrivato il momento di incontrare la sua fidanzata Serena dopo aver visto un video in particolare in cui lei si è detta predisposta ad accettare il corteggiamento del single Ettore perché altrettanto interessata. Serena accetterà la richiesta di Davide? Stando alle anticipazioni della prossima puntata, in onda mercoledì 7 ottobre su Canale 5 in prima serata, pare che la ragazza accetterà di rivedere anticipatamente il suo fidanzato. Infatti, nelle immagini del promo, è assente al nuovo falò delle fidanzate.

Salvo furioso, Speranza e Alberto vicini alla rottura definitiva

Potrebbe però non essere l’unico falò di confronto che vedremo nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2020. È Alessia Marcuzzi ad anticipare che ci saranno altri colpi di scena. A partire da Speranza e Alberto, il cui addio sembra essere sempre più vicino. Lui è attratto dalla single Nunzia e, nel prossimo appuntamento, potrebbe arrivare il bacio che metterà fine alla loro storia. Anche per Antonio e Nadia la situazione si fa complicata: lei pare essere davvero presa dal single Stefano e decisa a “non tornare alla vita di prima”. Chi, però, andrà in escandescenze è il nuovo arrivato Salvo. Le anticipazioni mostrano uno scatto d’ira del ragazzo che tira calci e pugni a oggetti. Cos’ha fatto Francesca di tanto grave?



