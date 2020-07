Temptation Island 2020, anticipazioni ultima puntata/ Antonella Elia lascia Pietro?

Giunge al termine anche il penultimo appuntamento con Temptation Island 2020 e lo fa lasciandoci con un punto interrogativo: cosa accadrà tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? La puntata si è infatti conclusa nel pieno del loro falò di confronto, nel momento in cui toccava a Pietro rivedersi nei video che hanno fatto arrabbiare Antonella. Cosa vedremo dunque nell’ultima puntata di Temptation Island, in onda giovedì su Canale 5? Le anticipazioni ci svelano che Pietro verrà “incastrato” da Antonella Elia e dal video in cui ammette di aver baciato la tentatrice Beatrice. Lui smentirà “Può essere mia nipote”, e cercherà poi di placare le acque, dichiarando “si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo”.

Ultimi falò di confronto a Temptation Island 2020: chi si lascerà?

Antonella Elia perdonerà Pietro Delle Piane nell’ultima puntata di Temptation Island 2020? “Sei un maleducato, cafone. Le cose che mi hai detto non te le perdonerò mai, nemmeno se passassero 20 anni” ha dichiarato la showgirl, per poi invitarlo a non sfiorarle neppure “vai lontano, schifoso!” Ma alla fine del lungo confronto, lo perdonerà? Lo scopriremo giovedì 30 luglio su Canale 5 quando andranno in onda anche gli ultimi falò di confronto tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e tra la coppia Anna e Andrea. Chi si lascerà e chi, invece, uscirà insieme? Lo scopriremo tra due giorni, Filippo Bisciglia intanto annuncia “innumerevoli colpi di scena”. Cosa accadrà? Ci saranno degli addii inaspettati? E cosa sarà accaduto un mese dopo i falò di confronto?



