Temptation Island 2020/ C’è il casting: quarantena obbligata prima di registrazioni

Temptation Island 2020 ci sarà nonostante il Coronavirus. Proprio così, il reality show dei sentimenti è pronto a tornare su Canale 5 con la nuovissima edizione e con una serie di novità messe a punto per rispettatole le regole imposte dal decreto del Governo per la lotta alla diffusone del Covid-19. In questi giorni sulle reti mediaset si può vedere il promo del programma che dà il via ai casting: “di solito quando si avvicina l’estate è tempo di Temptation Island. Ora tutto è cambiato, ma nella speranza di tornare alla normalità al più presto riprendono con tutte le dovute attenzioni i casting. Quindi se siete una coppia stabile con un’età tra i 25 e 45 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra potete mettervi alla prova. Chiamate lo 063721721 oppure andate su wittytv.it per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island”. In tanti, giustamente, si stanno domandando come sarà strutturata questa prima edizione ai tempi del Coronavirus, ma c’è chi vocifera che Maria De Filippi ha già pensato a tutto.

Temptation Island 2020: le idee di Maria De Filippi

Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la produzione di Temptation Island 2020 e Queen Mary stanno lavorando ad un’edizione che possa mantenere la forma classica senza quindi il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Una delle idee messe al vaglio è quella di sottoporre i concorrenti ad una quarantena forzata di 14 giorni in una struttura convenzionata con la produzione del programma. Una volta superata la quarantena, le coppie di fidanzati e i tentatori e le tentatrici potranno convivere nel villaggio dei fidanzati-fidanzate senza alcun problema. Una quarantena obbligatoria e fondamentale per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Del resto la stessa De Filippi durante un’intervista rilasciata alla stampa aveva anticipato: “chat per Temptation Island? Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”. Che dire, Queen Mary ne sa sempre una più del diavolo e con la messa in onda di Temptation Island gli amanti del trash potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo!



