Temptation Island 2020, chi ha tradito nella prima puntata?

È un giorno molto atteso per i fan di Temptation Island. La nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi parte oggi, 16 settembre 2020, e porta con se un grande colpo di scena. Anticipazioni e rivelazioni della conduttrice ci svelano che la prima puntata sarà subito caratterizzata da un tradimento. Sì, ma di chi? È la domanda che i più curiosi si stanno ponendo in queste ore e alla quale cercheremo di dare una previsione in questo articolo. Partiamo dalla prima certezza: a tradire sarà un fidanzato e tutto verrà ripreso dalle telecamere e mostrato poi alla fidanzata. Questo porterà alla rottura. Un indizio che ci porta a credere che la coppia protagonista sia una il cui uomo avesse già forti dubbi dall’inizio.

Alberto e Speranza, Sofia e Amedeo: rischio tradimento a Temptation Island 2020

La prima coppia che viene in mente è quella composta da Alberto e Speranza. Lui, dopo 16 anni assieme, ha infatti dichiarato di non immaginare ancora un futuro al suo fianco. Che abbia dunque ceduto subito alle avance di una tentatrice? L’altra coppia a rischio tradimento potrebbe essere quella composta da Sofia e Amedeo. D’altronde il fidanzato ha dichiarato sin da subito di non sapere se è ancora innamorato della sua ragazza. Che sia, dunque, una di queste due la coppia che stasera scoppierà nella prima puntata di Temptation Island?



