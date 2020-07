Temptation Island 2020/ Ciavy cambia look per riconquistare Valeria?

Sono molte le critiche piovute addosso al nostro Ciavy in questi giorni ma sicuramente chi ci ha letti in queste settimane sa bene che lo avevano messo sul podio di Temptation Island 2020 ancora prima che il programma iniziasse. Il giovane è stato preso di mira per il suo aspetto, poi per il suo modo di fare e, infine, per i video che ha dovuto subire al primo falò di giovedì scorso e la cui protagonista era proprio Valeria alle prese con le coccole e i baci che Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore ha preso subito posto tra i tentatori per farsi notare, alcuni pensano per un posto di tronista a Uomini e donne nella prossima edizione, altri per lasciare il programma estivo con la bella Valeria.

CIAVY, NUOVO LOOK PER RICONQUISTARE VALERIA?

Proprio in vista che questa seconda ipotesi possa prendere forma e diventare realtà già nella prossima puntata, sembra che il nostro amico Francesco Fredella, giornalista e conduttore del Digital Space di RTL 102.5 Via Radio abbia trovato la soluzione giusta puntando tutto su Riccardo Lodoli, hairstylist romano, pronto a trasformare Ciavy in Alessandro Basciano puntando tutto sul suo ciuffo. Sarà proprio questa la chiave giusta per non lasciarsi sfuggire Valentina? Secondo l’hairstylist romano la riconquista passa proprio dal ciuffo: “Vieni da me, ci penso io”, dice a Libero. “Potrai sfidare a colpi di ciuffo Alessandro”, assicura Lodoli. L’esperto ha preparato una ricostruzione 3D di Ciavy in versione tentatore, sarà questa la sua arma vincente o magari dopo il ciuffo rimarrà single e prenderà il posto di tronista a Uomini e donne? Lo scopriremo solo vivendo, questo è certo.



