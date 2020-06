Temptation Island 2020/ Coppie e tentatori: “Le esterne ci saranno ma..”

Eccoci qua.. il tempo scorre via veloce e tra un paio di giorni saremo ormai alle porte della nuova stagione di Temptation Island 2020. L’edizione ha rischiato di fallire sul nascere per via del lockdown e delle regole da rispettare ai tempi della pandemia ma, alla fine, tutto è filato liscio e adesso il reality estivo sui sentimenti si prepara ad andare in onda con buona pace dei suoi detrattori. Alla guida ci sarà ancora Filippo Bisciglia mentre in gioco, tra i vip, ci saranno Antonella Elia e Pietro Dalle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Gli altri sono dei volti non noti che presteranno affolleranno i siti web e le nostre bacheche social. Le riprese sono già iniziate ma solo oggi, nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha spiegato quali saranno le norme di cui tenere conto e l’iter che i concorrenti e i ragazzi della produzione hanno fatto prima di ritrovarsi insieme nel villaggio tra test sierologici, tamponi e quarantena.

TEMPTATION ISLAND 2020 SARA’ COME SEMPRE?

In particolare, il conduttore di Temptation Island 2020 spiega: “Sono state prese tutte le precauzioni di legge. Anzi, nei fatti anche molte di più: sia il cast che lo staff hanno effettuato ripetuti controlli sierologici e questo ben prima dell’inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare prima di entrare nei villaggi. I trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, poi, sono avvenuti in modo protetto per evitare qualunque esposizione al virus…penso che al momento questo sia il posto più sicuro d’Italia”. Proprio per questo il conduttore sembra confermare che le esterne ci saranno e che saranno più o meno come sempre visto che tutti sono sotto controllo e al sicuro, come si commenterà dopo la messa in onda?



© RIPRODUZIONE RISERVATA