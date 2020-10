Temptation Island 2020/ Falò e diretta: Alberto sceglie la single Nunzia? Speranza…

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2020 PUNTATA 20 OTTOBRE

L’attesa sta per terminare. Questa sera, alle 21.25 su canale 5, Alessia Marcuzzi racconta l’ultima tappa del viaggio dell’amore di Temptation Island 2020. La sesta ed ultima puntata di aprirà con la parte finale del falò di confronto tra Alberto e Speranza. Fidanzati da 16 anni, arrivati nel villaggio con tante problematiche, Alberto e Speranza hanno vissuto l’avventura nel villaggio in modo decisamente diverso. Se Speranza ha conosciuto i single senza approfondire il rapporto con nessuno, Alberto non si è fatto mancare nulla avvicinandosi sempre di più alla tentatrice Nunzia con cui ha instaurato un feeling profondo concedendosi anche un weekend in barca e lasciandosi andare ad una notte di baci e coccole. Filmati che hanno profondamente scosso Speranza che sembra orientata a chiudere definitivamente la storia. Andrà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

TEMPTATION ISLAND 2020, CARLOTTA E NELLO: ROTTURA O MATRIMONIO?

L’ultimo falò di confronto di Temptation Island 2020 sarà quello di Carlotta e Nello. Fidanzati da sei anni, hanno una visione diversa del futuro insieme. Carlotta vorrebbe sposarsi e formare una famiglia mentre Nello preferirebbe una convivenza. Durante le settimane di permanenza nel villaggio dell’amore, Carlotta ha visto le proprie certezze crollare. I vari filmati che ha visto nei falò delle fidanzate le hanno mostrato un Nello diverso da quello che si aspettava. Durante la quinta puntata, Carlotta, piangendo, si è detta pronta a chiudere definitivamente la storia non fidandosi più dell’uomo con cui ha trascorso gli ultimi sei anni della sua vita. Dall’altra parte del villaggio, Nello, a sua volta, ha mostrato segni di gelosia nei confronti della fidanzata. Quello di Carlotta e Nello è uno dei momenti più attesi dell’ultima puntata di Temptation Island 2020. Come finirà tra i due? Si lasceranno o torneranno a casa insieme con la promessa di sposarsi?

TEMPTATION ISLAND 2020: LE COPPIE UN MESE DOPO

Dopo gli ultimi confronti di Alberto e Speranza e di Carlotta e Nello, Alessia Marcuzzi svelerà cos’è accaduto alle coppie di Temptation Island 2020 un mese dopo la fine dell’avventura nel villaggio dell’amore. Le coppie che sono uscite insieme sono quelle di Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Salvo e Francesca. Anna e Gennaro, invece, si sono lasciati. Tali decisioni, dopo un mese, saranno confermate? Dalle prime anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di Temptation Island, non mancheranno i colpi di scena con un inaspettato “incontro a tre”. Chi saranno i protagonisti di questo inedito e inaspettato triangolo? Lo scopriremo questa sera.



