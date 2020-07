Temptation Island 2020, higlights 1a puntata/ Tradimenti, urla e falò: Alessandro e Sofia di lasciano?

Non ci siamo annoiati nella prima puntata di Temptation Island. Urla, ammiccamenti, rimorsi e presunti tradimenti: le sei coppie potrebbero diventare cinque già dalla prossima puntata. Infatti Alessandro e Sofia rischiano grosso. Lui ha letteralmente perso le staffe quando ha sentito la fidanzata parlare coi tentatori dei tradimenti subiti. “Adesso basta! Sta raccontando quello che ha fatto lei non io”, ha sbottato Alessandro. “Ho preso le corna per sei mesi”, ha confessato prima di richiedere il falò di confronto. Una coppia di certo non insospettabile, ma sorprendentemente sull’orlo del baratro dopo appena una puntata. Momento apparentemente tranquillo per Antonella Elia e Pietro delle Piane, anche se le anticipazioni di giovedì prossimo non sembrano promettere nulla di buono per lui. Annamaria, la fidanzata di Antonio, è partita in quarta e dopo averlo visto flirtare con le tentatrici è esplosa senza ritegno.

Temptation Island, il piano tremendo di Anna per riprendersi Andrea

“Me lo mangio uno come lui. Io sono troppo intelligente vicina ad Antonio, lo batto di intelligenza, di testa e di cultura”, ha detto Annamaria in toni inquieti. Anna e Andrea, invece, sono sulle montagne russe. Lei ha ammesso di aver ideato una recita a Temptation al solo scopo di far ingelosire il 27enne e di ottenere ciò che gli interessa da lui. Parole che hanno lasciato di sasso il fidanzato, mentre Lorenzo Amoruso le sbraitava contro per difendere il suo compagno di villaggio. L’ex calciatore non pensa infatti che ci sia amore da parte di Anna e mette in guardia Andrea. Proprio Amoruso, nella prossima puntata, rischia di ricevere una brutta sorpresa da parte di Manila Nazzaro.

Temptation Island, tensione tra Valeria e Ciavy

Curiosi di vedere gli sviluppi tra Valeria e Ciavy, dopo quanto accaduto nella prima puntata. Senza avere cattive intenzioni il ragazzo ha praticamente smontato la sua storia davanti a milioni di telespettatori. L’unico lato positivo del suo rapporto è sembrato il bicchiere di acqua e limone che ogni mattino, Valeria, gli preparava a casa. Per il resto sono volati stracci e la sua fidanzata, dopo aver consumato grandi pianti, ha deciso di riprendersi il sorriso. Non si profila un’esperienza serena a Temptation per la coppia, considerando che Valeria dopo le parole pesantissime di Ciavy sembra sia orientata a “lasciarlo libero”. Cosa succederà tra i due nel corso delle prossime puntate?



