Temptation Island 2020/ Lo schiaffo di Antonella Elia, Anna attacca la famiglia di Andrea

Una quinta puntata che non ha deluso le attese. Temptation Island avanza verso il gran finale con falò di confronti movimentati e duri. Potremmo cominciare dallo schiaffo rifilato da Antonella Elia a Pietro delle Piane, ma partiamo invece dal finale (a lieto fine) già scritto tra Annamaria ed Antonio. La coppia partenopea chiude il viaggio nei sentimenti con un romantico ‘sì’. Dopo un confronto particolarmente animato, con le lacrime di Annamaria, i due hanno deciso di tornare a casa insieme. Antonio è stato bravo a far capire alla sua compagna di non aver mai avuto alcun secondo fine con la single Ilaria e così ha salvato la sua relazione, almeno per il momento. Nella prossima puntata, infatti, scopriremo se e come stanno proseguendo le cose tra i due fidanzatini. Il futuro insieme di Annamaria e Antonio è ancora tutto da scrivere…

Temptation Island 2020: toni forti e provocazioni, Anna contro il padre di Andrea

Aria di tempesta per la coppia formata da Anna e Andrea, anche se alla fine siamo convinti possano uscire insieme da Temptation. Andrea è troppo innamorato per lasciare perdere, purtroppo non si può dire lo stesso della sua compagna, che ha dato impressioni totalmente diverse. Siamo curiosi di capire cosa accadrà al falò di confronto, visto che nella quinta puntata la fidanzata di Andrea si è lasciata andare a considerazioni pesanti sulla famiglia di lui. Una situazione in bilico, con la gelosia di Andrea per il rapporto instaurato da Anna col single Carlo. Sui social intanto c’è chi spera che lui la lasci, quasi a voler punire il suo comportamento da stratega. Fino ad ora non ci hanno particolarmente colpito come coppia, anzi il povero Andrea ci è parso illogicamente attaccato ad una storia con più ombre che luci.

Temptation Island 2020, il falò di Antonella Elia e Pietro delle Piane

Antonella Elia e Pietro delle Piane anno catalizzato l’interesse di molti telespettatori di Temptation Island con le loro schermaglie. A pensarci, in pochi agli inizi avrebbero scommesso su una possibile rottura, eppure ora appare uno scenario concreto. Lui è andato giù pesantissimo con insulti e considerazioni poco eleganti sulla sua donna. Il web così si è schierato compatto a favore di Antonella, anche se qualcuno ha rimarcato alcune sue contraddizioni. Il falò di confronto è stato alquanto appassionante e vivace, con polemiche continue. Il tutto è sfociato in uno schiaffo che alla fine della puntata, l’Elia ha rifilato a Pietro. Scovato quindi il video del bacio alla tentatrice del suo villaggio; la situazione tra i due è a dir poco rovente.



