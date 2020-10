Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: Gennaro si umilia, Serena “futura tronista?”

Temptation Island 2020 è entrato nel vivo. La terza puntata del reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi si è aperta con un nuovo falò di confronto fra Gennaro e Anna. La scorsa settimana la coppia partenopea era stata protagonista di un falò di confronto molto discusso e terminato con l’uscita di entrambi come single dal programma. A distanza di qualche giorno però Gennaro ci ha ripensato e ha voluto riconfrontarsi con la ex fidanzata Anna a cui ha dedicato una lunga lettera. “Lasciami entrare nelle due debolezze, invece di vedermi come un nemico. Credimi che sicuramente ho sbagliato e sbaglio nei tuoi confronti, ma non lo faccio per ferirti” ha detto Gennaro ad Anna, ma la ragazza nonostante tutto decide di lasciarlo “non ce la faccio, non mi ascolta, lui pensa sempre al suo orticello. Il problema mio per lui non sarà mai un problema”. Diciamo che da questo ennesimo falò di confronto ad uscirne male è stato ancora una volta Gennaro, nuovamente rifiutato da Anna. Voto 4 per entrambi. Archiviata la storia tra Gennaro e Anna, la puntata di Temptation prosegue nel segno di Carlotta e Nello. Anche in questo caso Carlotta deve assistere a dei teatrini davvero imbarazzanti del fidanzato Nello con la single Benedetta. Tra complimenti sui seni rifatti e ammiccamenti in barca, Carlotta rientrata nel villaggio si sfoga in una crisi di pianto con le altre fidanzate. “Barbie e Ken si assomigliano, lei con le tet*e di fuori in esterna, Io son contenta se lo prendesse, altro che matrimonio. Lo odio” – dice Carlotta che dal canto suo non disdegna le attenzioni del single Antonio. “Sei un concreto, non sei uno stupido, non avrei mai detto che avevi 25 anni” dice Carlotta al single Antonio stuzzicandolo “se ti faccio innamorare come fai?”. Voto 7 per Carlotta, voto 3 per Nello che non ha il coraggio di andare oltre.

Speranza stanca di Alberto a Temptation Island 2020: “non so fino a quando riesco a sopportare”

Ampio spazio nella terza puntata di Temptation Island 2020 è dedicato anche alla coppia di Speranza e Alberto. Nel villaggio delle single Alberto non nasconde il suo interesse per Nunzia con cui condivide buona parte del suo tempo incurante della reazione che potrebbe avere la fidanzata Speranza nel vederlo in atteggiamenti intimi e complici con un’altra ragazza. Speranza, infatti, non nasconde di essere al limite della sopportazione: “non so fino a quando riesco a sopportare e mantenere” arrivando poi a confessare alla padrona di casa Alessia Marcuzzi “ho paura di non essere all’altezza, di non essere bella e di non riuscire dopo Alberto a rifarmi una vita”. Una confessione che intenerisce la Marcuzzi che la consola dicendole: “sei bella, sei bellissima”. Nemmeno il tempo di riprendersi che Speranza viene chiamata nel pinnettu per assistere a nuovi momenti di intimità tra il fidanzato Alberto e la single Nunzia. “Cosa lo trattiene? Oramai ti sei infatuato, hai trovato questo grande amore” si domanda Speranza che, dopo aver visto i filmati nel pinnettu, rientrata nel villaggio si sfoga con le amiche. Voto 5 per Speranza: capisco l’amore e i sentimenti, ma è arrivato il momento di svegliarsi dal mondo delle favole e rendersi conto che volendo può cambiare la sua vita…in meglio. Voto 2 per Alberto: il suo percorso all’interno del villaggio è tra i peggiori mai visti nel programma per non parlare del suo linguaggio che ha necessitato del pronto intervento con tanto di sottotitoli.

Salvo e Francesca a Temptation Island 2020 per superare una crisi

Poi è la volta di Nadia e Antonio. La ragazza è sempre più vicina al single Stefano e non disdegna le sue attenzioni. In giardino i due cenano insieme, ma i filmati lasciano senza parole Antonio che in un momento di folle gelosia confessa ai compagni di volere un falò immediato di confronto. Voto 5 per entrambi: non si fanno notare. Passiamo poi alla new entry del programma: Salvo e Francesca, la nuova coppia che dopo cinque anni e mezzo d’amore ha deciso di partecipare a Temptation per superare un momento di crisi. “Siamo stati benissimo, ma da un pò di tempo è diventata piatta. Mi respinge più lei, siamo sempre stati abituati ad essere molto passionali, ma lei non si mette in discussione come lo faccio io” racconta in un video Salvo che, una volta entrato nel villaggio, si racconta alla single Vanessa: “devo pensare a me, non a quello che potrebbe volere lei. Lei dice che sono stato io ad allontanarmi da lei, ma non c’era più il divertimento di prima, si era persa. Per questo devo imparare ad essere più egoista. La nostra quotidianità, complicità ed intimità sta venendo sempre meno”. Non solo, Salva racconta anche di essere stato più volte rifiutato dalla fidanzata Francesca e di aver avuto diverse occasioni per tradirla. Le parole di Salvo arrivano come un macigno a Francesca che scoppia in lacrime: “per me Salvo è stata una nuova boccata d’aria, in questo momento è come se non riusciamo a ritrovarci”. Voto 5, ma promettono bene.

Serena e Davide: lui chiede il falò, lei pronta per il trono di Uomini e Donne

E’ sempre più Serena show a Temptation Island 2020. Tralasciano le mise e i costumini super sexy, Serena è una delle sorprese di questa edizione. Lontana dal fidanzato Davide e dalla sua folle gelosia, Serena si è avvicinata al single Ettore, ma durante la puntata sorprende tutti virando le sue attenzioni verso il single Alberto. Prima però Serene chiede un confronto con Ettore: “mi sento di essere sincera nei tuoi confronti, all’inizio ero incuriosita, ma per come stanno andando le cose sento che il mio percorso non sta prendendo la strada giusta, preferisco condividere il percorso con gli altri ragazzi, magari mi potrebbe aiutare”. I filmati vengono mostrati a Davide che reagisce stranamente bene: “Il fatto che voglia conoscere un’altra persona mi rende più tranquillo, non mi dà particolarmente fastidio”. Le sorprese però non sono finite, visto che poco dopo Serena torna dal single Ettore che confessa ad un compagno “Serena mi ha detto chiaramente ‘Sbattimi al muro’ “. Per Davide questo è troppo così chiede il falò di confronto immediato: “è già arrivata ad un punto in cui va ripresa, chiederò il falò”. Serena viene raggiunta ed informata della cosa: accetterà di confrontarsi col fidanzato Davide oppure no? Voto 7 per Serena: i suoi continui cambi d’abito e d’umore la rendono aspirante tronista di Uomini e Donne, mentre voto 6 per Davide che in questa puntata ha mostrato chiaramente tutto il suo amore per Serena!



