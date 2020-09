Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: le “peggiori” Sofia e Amedeo e Anna e Gennaro

La prima puntata di Temptation Island 2020 è partita letteralmente col botto. Dopo le presentazioni ufficiali di Alessia Marcuzzi, padrona di casa per il secondo anno consecutivo, che ha rassicurato le coppie di concorrenti sul pieno rispetto delle regole anti Covid-19, comincia il viaggio nei sentimenti. Le prime scintille scoppiano con l’arrivo dei tentatori e delle tentatrici che conquistano da subito l’attenzione delle fidanzate e dei fidanzati. E’ proprio Serena, la fidanzata di Davide, a raccogliere più consensi da parte dei tentatori single per la “gioia” del fidanzato che la vede lasciare la spiaggia in compagnia di entrambi. Intanto nel villaggio dei fidanzati Nello si lascia andare a dei commenti davvero inappropriati: “se voglio la fi*a nel senso non ci serve venire que. E’ Carlotta che è voluta venire, se fosse stato per me….”. Le parole vengono ascoltate da Carlotta che nel pinnettu assiste anche al filmato del fidanzato che gioca con la tentatrice Benedetta confessandole una passione per le “zin*e rifatte”. Carlotta è sconvolta dalle parole del fidanzato e si confida con le altre fidanzate dicendo: “a me non mi pensa più, è passato un giorno e mezzo e non mi ha mai nominato”. Voto alla coppia 5 solo per Carlotta. Poi è la volta di Speranza ed Alberto, la coppia di fidanzati da 16 anni. Anche per Speranza c’è una brutta sorpresa: la scoperta di un tradimento. Non solo, la donna in un filmato ascolta anche il fidanzato dire: “non abbiamo nulla in comune, anzi una cosa si: ci piace la crociera. Ci abbiamo provato, ma..”. Voto 4.

Sofia perdona il tradimento di Amedeo: escono insieme da Temptation Island 2020

Il peggio a Temptation Island 2020 deve ancora arrivare. Poco dopo è la volta di Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 anni. Lei sogna il matrimonio, ma lui ha deciso di partecipare al programma per capire se è davvero innamorato. In realtà nel programma Sofia fa un’amara scoperta: Amedeo l’ha tradita in passato. Sofia chiede un immediato falò di confronto, ma sorprende tutti perdonando Amedeo ed invitandolo ad uscire insieme. Lui appare sconcertato, ma alla fine accetta di uscire con la sua ragazza dal programma. All’amor non si comanda verrebbe da dire, ma un consiglio alle donne come Sofia: non lamentatevi se il vostro uomo vi mette le corna! Voto 3. Successivamente tocca a Anna e Gennaro, una coppia di Napoli con tante questioni da chiarire. Lui vorrebbe sposarla, ma lei ha rifiutato perchè non vuol essere considerata una “mantenuta”. La ragazza, infatti, lamenta un comportamento infantile di Gennaro: “è una persona che non ammette l’esistenza di problemi. Mi sono scocciata, lui è molto intelligente, lui è furbo. Lui determinate cose, sapendo che io poi le vedo le evita”. Non solo, Anna aggiunge: “è come un bambino piccolino che si impunta con i piedi per terra. Così fa anche con me finché lui non fa quello che vuole o non gli viene detto quello che si vuole sentir dire”. Le parole di Anna scuotono Gennaro che reagisce con una frase sgradevole: “se Anna vedesse il mio conto bancario….”. La reazione di Anna “sei nel negozio di papi, hai il lavoro grazie a poi, hai la macchina del papi, sai quante donne lo vorrebbero sposare, invece di dire ‘Anna non mi sposa perchè non vuole fare la mantenuta’”. Voto 3.

Serena e Davide da amici a fidanzati: problemi di gelosia

Dopo Anna e Gennaro, a Temptation Island 2020 si parla di Serena e Davide. Prima di fidanzarsi erano amici e il loro amore è scoppiato proprio mentre vivevano altre storie; per la precisione Davide era fidanzato con la migliore amica di Serena. Questo non ha impedito ai due però di innamorarsi e vivere alla luce del sole la propria storia d’amore, anche se Davide da quando si è fidanzato con Serena è diventato gelosissimo controllandole qualsiasi cosa. La gelosia di Davide è diventata un problema per Serena che non ce la fa più e per questo motivo ha deciso di partecipare al programma. All’interno del villaggio delle fidanzate Serena si sta vivendo questa esperienza con grande serenità conoscendo anche il single Ettore. Questa conoscenza però manda in tilt Davide che al falò commenta: “magari non sta facendo nulla di male, ma io farei un casino per come sono fatto io. Mi da fastidio che sia distante da me e che si confronti con un altro uomo”. Poco dopo però è proprio a Davide a pronunciare qualcosa di sbagliato verso la fidanzata confessando alla single Vanessa: “la disistimo, non la stimo come vorrei. La stimo quasi sotto ogni aspetto, è una ragazza solare, sveglia e intelligente, ma in quel caso se hai tradito qualcosa di così puro, di cosi fresco…”. Voto 5.



