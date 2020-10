Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: Serena e Nadia deludono, Carlotta convince

La quarta puntata di Temptation Island 2020 ha regalato davvero pochissime emozioni. In apertura il falò di confronto anticipato fra Serena e Davide. L’inizio promette bene con la ragazza che saluta quasi distaccata il fidanzato, ma poco la situazione con cambia con promesse che chissà se fuori diverranno realtà. Serena appare convinta di sè: “mi sono voluta mettere in gioco con una persona che mi piaceva fisicamente, che ha avuto tantissime carinerie per me senza però mai andare oltre” e sul “flirt” vissuto all’interno del villaggio con il single Ettore precisa – “non ci vedo nulla, sono solo contenta del percorso che ho fatto, di essermi messa in gioco”. Il fidanzato Davide, gelosissimo, non nasconde che non è stato semplice vederla con costumini e mise provocanti avvicinarsi ai single, ma la sua preoccupazione reale riguarda il sentimento al punto da chiedere alla fidanzata: “mi sembra che tutte le cose che hai fatto hanno avuto un percorso premeditato, ma il sentimento verso di me dov’è? Non lo sento presente”. Serena tentenna, ma decisa chiede una sorta di armistizio al fidanzato: “un rapporto così non lo voglio più, una persona così pesante nella mia vita non la voglio, ma non metto in discussione il sentimento per te, ma voglio delle condizioni”. Sul finale pace fu tra i due che, dopo un lungo bacio, lasciano il falò insieme. Ma saranno felici? Voto 5 ad entrambi.

Alberto e Speranza a Temptation Island 2020: ma che gioco è?

Dopo il falò di confronto fra Serena e Davide, la puntata di Temptation Island 2020 prosegue con la coppia Speranza e Alberto. Il fidanzato oramai vive h24 con la tentatrice Nunzia; tra i due è palese l’interesse, ma anche l’attrazione fisica e mentale che trapassa persino lo schermo televisivo. E’ davvero strano che Speranza non comprenda ciò o forse il suo è semplicemente un piano per portare il fidanzato a palesare la sua vera natura di “traditore”. Sta di fatto che i filmati di Alberto, descritti dalla stessa fidanzata Speranza come dei film, vedono il ragazzo campano in sintonia con la tentatrice Nunzia al punto da paragonarsi a Jack e Rose del Titanic. Chissà che questo paragone non possa essere rappresentativo di un loro possibile amore dopo Temptation? Sicuramente non è stato facile per Speranza “subire” certe cose, ma viene spontaneo domandarsi “perchè?”. Dal canto suo Alberto appare sempre meno interessato alla fidanzata al punto che quando Alessia Marcuzzi gli chiede “vorresti vedere un video di Speranza oppure no?” lui risponde “qualunque cosa per me va bene”. Per la serie “per me è uguale” a conferma che l’amore è oramai arrivato al capolinea, salvo sorpresa del futuro falò di confronto. Voto 3 per la coppia.

Carlotta e Nello a Temptation Island 2020: rebus da risolvere

Spazio poi alla coppia formata da Carlotta e Nello. Nel villaggio dei fidanzati, Nello si è avvincano alla single Benedetta con cui gioca, scherza, ma si lascia andare anche a dei massaggi ai piedi. I filmati fanno arrabbiare Carlotta che reagisce molto male: “ma va a cagare, Nello. Il solletico, gli scherzetti, bah. Tante cose le facciamo anche noi qui, quindi andiamo oltre. Ma ci sono parole, gesti e conosco il mio compagno. Conosco Nello quando gioca. Io devo risolvere il mio rebus, ma anche lui deve risolvere il suo”. E’ solo l’inizio, visto che poco dopo nel pinnettu Carlotta è chiamata a vedere un nuovo filmato di Nello con la single Benedetta. Poco dopo spetta a Nello però vedere la fidanzata flirtare con il single Antonio che la riempie di complimenti: “sei una bomba, hai il fuoco dentro non puoi avere accanto un uomo che ti spegne”. La reazione di Nello è ben diversa: “vabbè si sta divertendo, sta sempre vicino a sto ragazzo, va bene così. Non è vero che la vita fuori è spenta, sarà spenta per lei. Sta facendo la sua esperienza, io mi faccio la mia”. Voto 6 per Carlotta, a cui va il merito di rallegrare un pò le puntate, mentre 3 per Nello che interprete bene il motto “tiro la Pietro, ma nascondo la mano”.

Francesca e Salvo: pronti a scoppiare a Temptation Island 2020?

Un’altra coppia pronta a scoppiare è quella di Francesca e Salvo. Arrivati con un pò di ritardo a Temptation Island 2020, i due non si stanno facendo mancare nulla. Salvo nel villaggio dei fidanzati continua a confessare alle single “il digiuno” quasi imposto dalla compagna e si lamenta di alcune mancanze nel rapporto, ma Francesca replica: “sembra che sia concentrato solo su una cosa e non su tutto il resto”. Il filmato di Salvo però ha lasciato un segno al punto tale che Francesca chiede di poter riascoltare la parte finale. “Forse fino a prima di entrare qui pensavo che il nostro rapporto era fondamentale per me, il dubbio che ho se può continuarmi a far star bene questa vita con lei soprattutto” dice Salvo rivolgendosi alla ragazza Francesca che scoppia in lacrime. Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Francesca poco dopo al falò delle fidanzate si ritrova a vedere diversi filmati tra cui uno in cui il fidanzato Salvo confessa di aver ricevuto delle avances fuori da un’altra donna. “Per me se vuole andare può andare, sono stanca” commenta Francesca, ma questa sua uscita non piace a Salvo che reagisce in modo furente facendo volare lettini e dando un forte pugno alla porta di un armadio. Poi ai compagni confessa: “oramai mi ritengo single, voglio sentire cosa ha da dirmi e vado via!”. Voto 5 per entrambi.

Nadia e Antonio, il falò più strano di Temptation Island 2020

Il peggio della quarta puntata di Temptation Island 2020 deve ancora arrivare. Gran finale con il secondo falò di confronto, questa volta fra Nadia e Antonio. I due si ritrovano sul tronco a rivivere quanto successo nei rispettivi villaggi: se Antonio si è sempre comportato bene, Nadia si è vissuta il momento conoscendo ed avvicinandosi al single Stefano. “Sto cominciando a fidarmi di te” – dice Nadia al single Stefano anche se i filmati non sembrano preoccupare più di tanto il fidanzato Antonio. L’ultimo video però spinge Antonio a chiedere il falò di confronto anticipato alla fidanzata Nadia. “Stando qua, il maggior tempo riflettevo sulle mie mancanze nei tuoi confronti. Averti dato tutte quelle attenzioni nell’ultimo periodo che tu cercavi. Ero sempre preso dal lavoro e dai problemi che ho, quindi mi era difficile farlo. Avevo un blocco. Io mi tengo le cose dentro e non serve, perché ti fai male. È capitato che ti chiedevo cosa avevi e tu ti chiudevi in te stessa. Però ho capito” dice Antonio alla fidanzata Nadia che dal canto suo cerca di giustificarsi di quanto fatto nel villaggio delle fidanzate. “Io non pensavo quello che dicevo. Stefano? Mi piace, sì, è molto simpatico. Mi ci sono trovata bene. Sembrava infatuazione, però no, ogni tanto ci guardavamo così” dice Nadia, che alla fine decide di uscire dal programma con il fidanzato Antonio. Molti sui social pensano siano uno scherzo, ma una cosa è certa: è stato sicuramente il falò più strano mai visto a Temptation Island 2020! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)





