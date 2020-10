Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: Speranza e Carlotta le migliori, Alberto…

Battute finali a Temptation Island 2020 con la penultima puntata del reality show dei sentimenti condotto con grande successo da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5. La puntata inizia con la coppia formata da Carlotta e Nello: la ragazza viene chiamata nel pinnettu per vedere alcuni filmati che riguardano il fidanzato. Nello è rimasto piacevolmente colpito dalla single Benedetta che gli ha fatto trovare la colazione sul letto: “che carina, mi ha portato la colazione a letto”. Tra i due la complicità è sempre più forte al punto tale che Carlotta, finora forte e coraggiosa, comincia a mostrare i primi segni di cedimento alla visione dei video del fidanzato. Nello, infatti, non nasconde il suo interesse per Benedetta che riempie di complimenti: “ma quanto sei bella? quanto sei bella? Stai facendo uscire fuori il mio lato romantico”, ma lasciandosi andare a commenti poco eleganti come scherza sul suo costume “questo costume mi sta un pò stretto”.

Per Carlotta è la fine: “che schifo, ha toccato davvero lo schifo. Non esci fidanzato, ma vai a cag*are. Da qui esce single”. La delusione di Carlotta è palese e poco dopo al falò si lascia andare ad un lungo sfogo: “Nello è come tutti gli altri, poteva fare la differenza. Ha fatto schifo, non è stato in grado, sarà un problema senza di lui, ma si va avanti. Ho due grandi genitori, ho una sorella, sono sicura che non mi tradiscono, non è il bacio, non mi serve, mi avrebbe fatto meno male un bacio, mi sarei detta ‘gli è partito l’ormone’. Nemmeno al compleanno mio mi ha organizzato il compleanno, manda mia sorella a prendere il regalo”. Voto 7 per Carlotta che ha mostrato il suo lato fragile, voto 3 a Nello.

Francesca e Salvo a Temptation Island 2020: il loro falò di confronto

Dopo Carlotta e Nello, Temptation Island 2020 si occupa dell’ultima coppia entrata nel programma: Francesca e Salvo. Per loro è arrivato il momento del falò di confronto, ma il loro incontro non parte col piede giusto. Francesca, infatti, è ancora molto delusa dalla parole pronunciate dal fidanzato nel villaggio: “mi sono privato della felicità, non penso di meritare quello che sto vivendo, sono stufo”. Parole che hanno fatto scoppiare a piangere Francesca poco prima del falò di confronto dove arriva davvero arrabbiata. “Volevo una famiglia con te, ma ora non più” dice subito la donna con il fidanzato che replica “ci mancherebbe”. Alessia Marcuzzi interviene invitando la coppia a dirsi le cose in faccia, in modo da chiarirsi e poter uscire dal programma sereni.

Per Francesca e Salvo c’è il lieto fine. “Io sono consapevole di poterti dare quello che vuoi, per quello che ho vissuto mi sono creato un muro, ma ho il bisogno dentro di darti tutto quello che ti è mancato, te lo giuro” sono le parole di Salvo che si professa cambiato e cresciuto da quest’esperienza e di essere pronto a ricominciare. Dopo una certa titubanza iniziale, Francesca decide di uscire con lui dal programma: “dobbiamo darci la possibilità di riprovarci, ci voglio provare”. Voto 6 per l’amore che vince.

Speranza e Alberto, il falò di confronto a Temptation Island 2020

Dal trionfo dell’amore fra Francesca e Salvo agli screzi fra Speranza e Alberto. Anche per la coppia campana è arrivato il tanto atteso momento del falò di confronto. “Penso che ad oggi questa non è stata una scelta che hai fatto qui, ma che ti portavi da fuori perchè non si gioca su certe cose” – esordisce Speranza – “ti ho sempre detto io non sono pazza, non sono scema e non mi invento le cose. Dal primo video ti dovevo chiamare e riprendere, non l’ho fatto perchè dovevo avere il quadro completo di tutto. Sei stato piccolo così”. Speranza finalmente prende una posizione puntando il dito contro il fidanzato: “non dovevi umiliarmi”. Nonostante tutto però Speranza non riesce a nascondere il suo amore per Alberto: “il sentimento non è una vergogna, non si nasconde, non si nasconde mai, ma ancora una volta mi sono sentita umiliata, delusa. Io ai falò mi vergognavo, mi sentivo sprofondare per te”.

Alberto cerca di difendersi “provavo un sentimento grandissimo anche io verso di lei”, ma l’incontro con la single Nunzia, che ha peraltro baciato, ha cambiato la sua storia con Speranza. Cosa succederà tra i due? Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima puntata in onda martedì 20 ottobre 2020 su Canale 5. Intanto voto 3 per Alberto che durante la prima parte del falò ha cercato di passare per vittima senza ammettere di essersi preso una cotta per un’altra donna, mentre 7 per Speranza che finalmente ha cacciato le unghie e ha cominciato a volersi più bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA