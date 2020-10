Temptation Island 2020/ Speranza e Nunzia sbugiardano Alberto, Carlotta e Nello tempo di matrimonio…

Gran finale a Temptation Island 2020, il reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La quinta puntata è cominciata con il falò di confronto finale fra Alberto e Speranza. Un falò che si è concluso con la decisione di Alberto di uscire da solo dal programma dopo aver conosciuto la single Nunzia per cui ha provato una fortissima attrazione. “Ho conosciuto Nunzia, c’erano alcune sensazioni positive che ho portato avanti. Mi ha fatto stare benissimo e non lo nego, mi ha tirato fuori alcuni lati di me che non conoscevo neppure io” precisa il fidanzato che si lascia scappare anche una di quelle frasi che non andrebbero mai dette nella vita “sotto certi aspetti Nunzia ha un carattere che assomiglia a Speranza”. Un’affermazione che ha impallidito sia la fidanzata Speranza che Alessia Marcuzzi che gli chiede “cosa provi con Speranza?” e lui “le voglio bene tantissimo, ma per il percorso fatto non sono innamorato. Dopo 16 anni è un sentimento immenso, ma negli anni è cambiato qualcosa”. Un mese dopo però la coppia si ritrova e Alberto regala ancora una volta delle vere e proprie gag ai telespettatori, peccato però che sia tutto reale. Speranza, infatti, si ritrova a scoprire che Alberto mentre cercava di recupero il rapporto con lei si vedeva e sentiva di nascosto con la single Nunzia. Un confronto a tre mai successo nella storia del programma con la single Nunzia che ha smascherato il doppio gioco di Alberto dicendo: “tu dell’amore non capisci un caz*o e mi spiace per lei se ti dà un’altra possibilità”. Sul finale Alberto fa un vero e proprio colpo di teatro confessando il suo amore per Speranza: “sono innamorato di Speranza, ho capito che è lei la persona giusta”. Speranza finalmente ha sembra aver ritrovato la retta via: voto 6. Nunzia è la vera protagonista: voto 7, mentre su Alberto stendiamo un velo pietoso: voto 0.

Carlotta e Nello a Temptation Island 2020: falò di confronto e un mese dopo…

Protagonisti indiscussi di Temptation Island 2020 anche Carlotta e Nello che durante la quinta puntata si sono ritrovati sul trono per il falò di confronto finale. Un falò di confronto che mette a dura prova la coppia con Carlotta che sbotta: “non ce la faccio più. Sono innamorata di Nello, ma sono più innamorata di me”. Nello dal canto suo cerca di rimediare: “ho capito i miei sbagli, voglio recuperare. Sono venuto qui per dirti tutte queste cose, ho solo giocato e scherzato con Benedetta, voglio rimediare e dimostrarti da adesso che voglio darti di più”. Alla fine Carlotta decide di uscire dal programma con lui, ma in prova. Un mese dopo i due si ritrovano con Alessia Marcuzzi e Carlotta racconta: “Nello è stato furbo: prima ha parlato con mia madre, mentre mio padre lo difendeva con un pò di umorismo cercava di smorzare la cosa”. In realtà i due si sono ritrovati subito dopo il falò con Nello che ha raggiunto Carlotta a casa di Speranza: “Quando siamo usciti ci siamo visti la seconda sera a casa di Speranza, abbiamo parlato tanto e le ho detto che le promesse fatte al falò le mantengo e che sono innamorato di te” – ha detto Nello. Il mese di prova si è risolto nel migliore dei modi per la coppia come racconta Carlotta: “la bufera è passata, stiamo bene”, ma sul finale è Nello a sorprendere tutti “tra un pò di tempo ti chiederò di sposarmi”. Sicuramente tra le coppie migliori di questa edizione: Carlotta voto 7, Nello voto 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA