Temptation Island 2020 streaming e repliche/ Andrea lascia Anna? Lorenzo invece…

Sta per giungere al termine anche questa edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia porta a casa un nuovo successo in fatto di ascolti, confermato puntata dopo puntata. Oggi, 30 luglio, va in onda il sesto ed ultimo appuntamento durante il quale vedremo gli ultimi falò di confronto. Oltre al finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sapremo com’è andata tra Anna e Andrea e tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ma come seguire la puntata? Oltre alla prima Tv su Canale 5, è possibile vedere Temptation Island in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv oltre che sull’app Mediaset Play. Da queste piattaforme è inoltre possibile trovare le repliche on demand, disponibili però dal giorno successivo la messa in onda della diretta su Canale 5. Saranno inoltre disponibili contenuti extra, caricati poi anche sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram del programma.

Andrea chiude con Anna a Temptation Island 2020?

Colpi di scena ci attendono questa sera nell’ultima puntata di Temptation Island 2020. Finalmente scopriremo se Antonella Elia ha alla fine deciso di troncare con Pietro Delle Piane o se perdonerà il bacio e soprattutto le dure parole da lui dette sul suo conto. Poi procederemo con e ultime due coppie rimaste. Se per Lorenzo e Manila si parla di proposta di matrimonio a sorpresa durante il falò di confronto, possiamo ipotizzare che sarà piuttosto acceso quello tra Andrea e Anna. Il 27enne potrebbe addirittura decidere di chiudere in modo definitivo con la sua compagna visto quanto accaduto nel corso di queste settimane.



