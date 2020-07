Temptation Island 2020 streaming e repliche/ Andrea pronto a chiudere con Anna?

Penultimo appuntamento con Temptation Island 2020 quello di questa sera, 28 luglio, su Canale 5. Siamo agli sgoccioli di questa nuova edizione che ha regalato al pubblico non poche sorprese ed emozioni. Anche quella di questa sera sarà una puntata piuttosto infuocata, durante la quale assisteremo a più di un falò di confronto. Ma come seguire questo appuntamento? Oltre alla prima Tv su Canale 5, ricordiamo che le puntate di Temptation Island sono disponibili in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv e sull’app Mediaset Play. Sempre da queste piattaforme sono poi disponibili le repliche on demand, disponibili però dal giorno successivo la messa in onda della diretta su Canale5. Qui troverete inoltre contenuti extra, caricati poi anche sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram del programma.

Temptation Island 2020, Anna e Andrea in crisi nella quinta puntata

Ricordiamo ancora che le repliche di Temptation Island 2020 sono disponibili anche il giorno dopo la messa in onda su Canale 5 sul canale La5. Ricordati tutti i modi in cui è possibile seguire lo show condotto da Filippo Bisciglia, passiamo a ciò che ci attende questa sera. La puntata si aprirà con il falò di confronto, rimasto in sospeso, tra Annamaria e Antonio. Scopriremo se i due usciranno insieme oppure separati. Ma i veri colpi di scena arriveranno dopo con Antonella Elia e Pietro Delle Piane sempre più in crisi ma anche con Anna e Andrea. Il ragazzo è sempre più deluso dal comportamento della sua fidanzata e potrebbe per questo decidere di mettere un punto alla loro storia.



