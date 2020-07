Temptation Island 2020 streaming e repliche/ Annamaria e Antonio, rottura in arrivo!

Oggi, 16 luglio, ci attende su Canale 5 un nuovo appuntamento con Temptation Island 2020. Siamo arrivati alla terza puntata e le prime hanno già riscosso un ottimo risultato in fatto di ascolti. Ricordiamo però che quella su Canale 5 in prima serata il giovedì non è l’unica opzione possibile per seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Infatti è possibile seguire le avventure delle sei coppie in gioco (questa sera cinque, visto che Alessandro e Sonia sono usciti nel corso della seconda puntata) in diretta streaming. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Sul sito e sui social saranno poi disponibili anche i video dei vari momenti più significativi della puntata.

Temptation Island 2020, due coppie a rischio rottura nella terza puntata

La terza puntata di Temptation Island 2020 è pronta a regalare al pubblico grandi emozioni e colpi di scena. In particolare ad animare le scene saranno Valeria e Ciavy ormai vicini al falò di confronto. La ragazza è infatti sempre più vicina ad Alessandro Basciano e questa sera potrebbe dunque decidere di chiudere col fidanzato per provare a frequentare il tentatore una volta uscita dal programma. A grande rischio, però, anche Annamaria e Antonio. Lui è sempre più attratto dalla single Ilaria e le cose potrebbero complicarsi ulteriormente questa sera. Vi ricordiamo che le repliche di Temptation Island 2020 vanno in onda il venerdì in prima serata su La5.



