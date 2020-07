Temptation Island 2020 streaming e repliche/ Antonella Elia sconvolta da Pietro!

Siamo arrivati al quarto appuntamento con Temptation Island 2020 che è pronto a regalarci anche questa volta grandi emozioni e colpi di scena. Ricordiamo che ci sono vari modi per seguire la puntata. Oltre alla prima Tv su Canale 5, le puntate di Temptation Island sono disponibili in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv e sull’app Mediaset Play. Sempre sulle stesse piattaforme sono poi disponibili le repliche on demand, present dal giorno dopo la messa in onda della diretta su Canale5. Sempre sul sito sono poi disponibili una serie di contenuti extra, caricati poi anche sugli account social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram del programma. Le repliche sono disponibili anche il giorno dopo la messa in onda su Canale 5 sul canale La5.

Temptation Island, colpi di scena nella quarta puntata!

Ma cosa accadrà nella nuova puntata di Temptation Island? I colpi di scena ci attendono a partire dalla coppia composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Pare infatti che il fidanzato della showgirl si avvicinerà in modo importante ad una tentatrice, sconvolgendo la sua fidanzata che, infatti, si dirà incredula delle immagini viste. Problemi in arrivo anche per Anna e Andrea. La fidanzata sta davvero giocando col tentatore o l’interesse è ormai concreto? Fatto sta che Andrea, di fronte ai nuovi video che gli saranno mostrati da Filippo Bisciglia, non riuscirà a mantenere la calma e, anzi, darà di matto, minacciando di chiamare il falò di confronto. Problemi anche per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, geloso degli avvicinamenti dei tentatori all’ex Miss Italia.



