Temptation Island 2020 streaming e repliche TV/ Come vedere la 1a puntata

Temptation Island 2020 è ufficialmente partito. Dopo mesi di attesa, la prima puntata dell’ottava edizione del programma dell’amore va in onda oggi, giovedì 2 luglio, in prima serata su canale 5. Filippo Bisciglia, dalla Sardegna, racconterà il viaggio dell’amore di sei coppie di cui due vip che, all’interno del villaggio, vivranno separate e cercheranno di resistere alle tentazioni dei ragazzi e delle ragazze single con cui vivranno. Le anticipazioni sono già abbastanza succulente e la prima puntata potrà essere seguita in diretta su canale 5. L’inizio è fissato per le 21.30. I fans di Temptation Island potranno seguire le avventure delle sei coppie protagoniste sia su canale 5 che in diretta streaming. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

TEMPTATION ISLAND 2020: COME VEDERE IN REPLICA LA PRIMA PUNTATA

Il giovedì sera è il giorno che canale 5 ha scelto di dedicare a Temptation Island 2020. Tuttavia, se avete degli impegni, potete tranquillamente rivedere la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia venerdì 3 luglio. Domani, infatti, alle 21.10, su La5, sarà trasmessa la replica del primo appuntamento. Inoltre, su WittyTv, dopo la messa in onda delle puntate, è possibile vedere dove, come e quando si desidera non solo le varie puntate, ma anche i video più interessanti delle sei coppie alle prese con i tentatori e le tentatrici che faranno compagnia ai telespettatori per sei settimane regalando emozioni e colpi di scena. L’appuntamento, dunque, è per questa sera su canale 5 o domani per la replica su La5.



