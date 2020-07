Temptation Island 2020, ultima puntata/ Diretta: Andrea dice addio ad Anna?

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA TEMPTATION ISLAND

Giovedì 30 luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia racconterà le emozioni dell’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2020. La quinta puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.711.000 spettatori con uno share del 24% si è conclusa con la prima parte dell’infuocato falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ferma sulla propria posizione, furiosa per le offese ricevute dal compagno. In un’ora di confronto, Antonella e Pietro si sono detti assolutamente di tutto e questa sera ci sarà l’epilogo della loro avventura nel villaggio dell’amore. La sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2020 sarà anche dedicata ai falò di confronto di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Finora, il pubblico ha assistito al lieto fine di Alessandro e Sofia e di Annamaria e Antonio e alla rottura di Valeria e Ciavy. Come si concluderanno i confronti delle ultime tre coppie?

IL CONFRONTO DI ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE

La sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2020 si aprirà con la seconda parte del falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Della Piane. Tra i due voleranno ancora parole, ma anche schiaffi. “Ho raccontato certe cose perché avevi cominciato tu. Io non esco come un cogl*** da qua, usciamo come due cogl*one. Non mi sfidare, non iniziamo perché sennò continuo, Antonella”, sono state le ultime parole dette da Pietro nella prima parte del confronto. Questa sera, però, tutto s’infiammerà. Dalle anticipazioni, infatti, sappiamo che la Elia perderà totalmente la pazienza e colpirà il fidanzato con uno schiaffo. Come finirà il confronto tra Pietro e Antonella? Dopo aver accettato di sposarlo, la Elia deciderà di mettere un punto alla sua storia con Delle Piane?

IL FALO’ DI ANDREA E ANNA

Uno dei falò più attesi dell’ultima puntata di Temptation Island 2020 è sicuramente quello tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Nel corso delle scorse puntate, Anna e Andrea si sono scambiati accuse pesanti a distanza. La Baschetti ha più volte puntato il dito contro il fidanzato accusandolo di non voler assumere responsabilità e di averle sempre detto sì solo per cose frivole. Andrea, da parte sua, ha sempre affermato di aver fatto suo un pacchetto importante nel momento in cui si è innamorato di Anna prendendosi cura anche delle sue bambine. Tra i due non sembrerebbe esserci un punto d’incontro: Anna non è intenzionata a cambiare idea e continua a chiedere un figlio che Andrea, per il momento, non ha intenzione di avere. Il falò di confronto, dunque, metterà fine alla loro storia d’amore o ci sarà un colpo di scena?

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: PROPOSTA DI MATRIMONIO A TEMPTATION ISLAND?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una delle coppie più apprezzate dal pubblico di Temptation Island 2020. I due stanno insieme da tre anni e, nel corso dell’avventura nel villaggio, hanno avuto problemi non per il feelin con tentatori e tentatrici, ma per le parole dette sulla propria storia d’amore. Manila ha scelto di andare a Temptation Island per capire se la storia con l’ex calciatore può avere un futuro. La Nazzaro, infatti, spera di poter iniziare una convivenza a tutti gli effetti, ma le parole di Manila hanno scosso profondamente Lorenzo che, pur essendo innamorato di lei, non nasconde la propria delusione. Queste piccole incomprensioni porteranno all’addio e ad una clamorosa proposta di matrimonio come si vocifera sul web?



