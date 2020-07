Temptation Island 2020/ Video: follia di Pietro Delle Piane, Anna esagera e Andrea..

Temptation Island abbia rifilato un bacio ad una delle tentatrici, sconvolgendo gli equilibri precari della sua relazione. Il video rovente è finito prontamente tra le mani di Antonella Elia, che nel momento più difficile ha mostrato senza vergogna le sue fragilità emotive. Oltre al bacio tra Pietro Delle Piane ed una delle single, sono volate parole grosse nei rispettivi video visti al falò. Fondamentalmente Antonella pensa che Pietro sia una persona insicura, mentre lui l’ha accusata di non aver costruito nulla nella sua vita. Insomma non proprio parole al miele. Per consolare Antonella, alla fine, interviene Filippo Bisciglia, che prende le distanze da Pietro.

Anna continua a provocare Andrea, lasceranno insieme Temptation Island?

Non si placano le provocazioni di Anna nei confronti di Andrea. Con la complicità del single Carlo, la gelosia di Andrea tocca livelli inenarrabili. Lui è un bravissimo ragazzo e desidererebbe semplicemente trovare un nuovo equilibrio nella sua relazione con Anna. Le distanze tra i due sono su alcuni punti cruciali del rapporto, come la nascita di un figlio e la decisione di sposarsi. I tempi di Anna, evidentemente, non corrispondono a quelli di Andrea. Così tra un gioco di seduzione e l’altro, Anna continua a far imbestialire Andrea. Si incrina anche l’avventura di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island. Lei non sembra così certa della persona che ha al suo fianco e probabilmente pretenderebbe certezze e attenzioni diverse.

Temptation Island: le urla di Amoruso, il falò tra Annamaria e Antonio

Ad un certo punto Lorenzo Amoruso crede di essere vittima di uno scherzo di ‘Scherzi a Parte’. Purtroppo per lui non è così e comincia ad urlare al vento. A farlo arrabbiare un video in cui Manila Nazzaro torna cinicamente sui temi che sembrano dividerla da Amoruso. In particolar modo l’ex bomber non tollera di “essere descritto come un fannullone” dalla sua compagna. Più ci pensa più perde la testa, arrivando a considerare decisioni estreme. Vicino l’epilogo anche per Annamaria e Antonio. Lui al falò cerca di rimediare agli episodi che hanno infastidito la sua fidanzata. I video con la single Ilaria la tormentano e non la fanno smettere di piangere. Rottura in arrivo o si va verso una reunion con lieto fine?

