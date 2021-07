Temptation Island 2021, 4a puntata/ Follia al falò! Federico fa e disfa, torna e..

Federico e Floriana, il tira e molla al falò di Temptation Island non porta a nulla

Siamo al giro di boa di Temptation Island 2021. La quarta puntata va in archivio con diversi colpi di scena e anche queste pagelle raccontano i momenti imperdibili della serata. Cominciamo da una delle coppie più contradditorie di quest’edizione, quella formata da Federico e Floriana. Lei, finalmente, dopo aver preso a bastonate il suo orgoglio ha ritrovato la bussola. Dopo una serie di filmati imbarazzanti di Federico decide di lasciarlo.

Quindi chiama il falò, ma lui rifiuta. Non solo: dopo averle negato il confronto porta in esterna la single Vincenza e la corteggia. Nel frattempo piange ed esprime tutti i suoi dubbi sulla sua storia d’amore. In Floriana cresce la consapevolezza di dover prendere una decisione. Altra richiesta di falò, al termine del quale dà il benservito a Federico. Tutto risolto? Nemmeno per idea. A fine puntata Federico torna per provare a riprendersela, dopo aver provato a spiegare goffamente le ragioni del suo comportamento all’interno del villaggio. Continuano a non piacerci, ma tutto sommato, forse, sono i meno peggio. Voto 4,5.

Stefano e Manuela sono la coppia peggiore di quest’edizione di Temptation Island. Dai loro comportamenti, dai loro atteggiamenti, emerge solo disprezzo nei confronti dell’altro. In particolare Stefano non perde occasione di collezionare figuracce. Oltre ad insultare Manuela e sminuirla da ogni punto di vista, insulta Floriana definendola “un cadavere”. Solita caduta di uno stile, che non hai mai avuto. Manuela è parte lesa, ma anche nella quarta puntata ha dato dimostrazione di non avere carattere. Chiedere conferma al single Luciano, che ha provato inutilmente a spronarla. Voto 2.

Alessandro e Jessica (voto 5), perlomeno, cominciano a carburare. Nel senso che coi lori movimenti nei rispettivi villaggi incuriosiscono – e non poco – il pubblico. Il palestrato finalmente si è svegliato, facendosi ammaliare dalla sexy Carlotta. Si scaldano gli animi ai falò, quando i due fidanzati vedono i rispettivi percorsi. Non succede praticamente nulla tra Natascia e Alessio: ma stanno partecipando davvero a Temptation Island? Eccetto qualche lacrima di lui e la sfrontatezza di lei con i single del suo villaggio si è visto davvero poco. Voto 5.



