Temptation Island 2021/ Al via il 30 giugno con 7 coppie e una vip?

Temptation Island 2021 si prepara a prendere il via e mentre la messa in onda si avvicina, sembra che sia prevista già per il 30 giugno prossimo su Canale5 quindi al mercoledì, c’è chi non sa ancora quali sono le coppie che vi prenderanno parte e non solo. Le prime novità arrivano proprio da Raffaella Mennoia che proprio in questi giorni si trova di stanza in Sardegna per le prime riprese e le registrazioni. A quanto pare quest’anno non ci sarà la seconda versione condotta da Alessia Marcuzzi ma solo quella affidata alle sapienti mani di Filippo Bisciglia che tornerà al timone del reality estivo sui sentimenti con ben sette coppie, almeno secondo le prime anticipazioni. Proprio lei nei giorni scorsi nelle sue storie su Instagram ha rivelato: “Le coppie dovrebbero essere sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”.

Temptation Island 2021, anticipazioni e cast: 7 coppie e solo una vip?

Riguardo alla possibilità che ci siano vip o meno Raffaella Mennoia non si sbottona e, in particolare, anticipa che a Temptation Island 2021 prenderanno parte forse sette coppie, che i casting sono stati complicati perché la pandemia e il lockdown hanno un po’ cambiato le fisionomie dei rapporti e poi rivela: “Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei”. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni, questo è certo.

