Temptation Island 2021/ Anticipazioni e coppie: “Con Tommaso e Valentina…”

Il countdown per il ritorno di Temptation Island è cominciato. Il programma condotto da Filippo Bisciglia tornerà ufficialmente in onda mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha svelato qualche anticipazione sulla nuova edizione del programma dell’amore. Il format resta sempre lo stesso, ma le nuove coppie regaleranno nuove emozioni ai telespettatori. A mettersi in gioco saranno sei coppie che, per venuto giorni, si separeranno. I fidanzati vivranno nel villaggio con le ragazze single e le fidanzate divideranno il loro villaggio con i tentaori. Il momento clou di ogni puntata sarà quello del falò nel corso del quale Bisciglia mostrerà ai fidanzati e alle fidanzate ciò che accade nei rispettivi villaggi dando vita ad amari sfoghi da parte dei protagonisti. Le coppie di quest’anno sono: Federico e Floriana fidanzati da due anni; Natascia e Alessio fidanzati da due anni e mezzo e conviventi da uno; Jessica e Alessandro fidanzati da sette anni; Manuela e Stefano fidanzati da quattro anni e mezzo; Valentina e Tommaso fidanzati da quasi due anni e con una differenza d’età di vent’anni; Claudia e Ste fidanzati da quattro anni e mezzo.

Temptation Island 2021: le anticipazioni di Filippo Bisciglia

Tra le coppie che faranno maggiormente discutere, secondo quanto racconta Filippo Bisciglia a Tv, Sorrisi e Canzoni c’è sicuramente quella formata da Valentina e Tommaso. “Le differenze d’età ci sono sempre state e fanno parlare tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere”, spiega il conduttore. “La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi una relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi del lockdown”, ha svelato in anticipo Bisciglia che, come al solito, è pronto ad accompagnare i telespettatori in un viaggio nei sentimenti che promette grandi colpi di scena.

