Temptation Island 2021/ Anticipazioni: un fidanzato scavalca le barriere? Gelosia…

Dal villaggio in Sardegna dove sono in corso le registrazioni di Temptation Island 2021 che partirà mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5, arrivano le prime indiscrezioni su quello che accadrà nel corso delle puntate. Stando a quello che riporta MondoTv24, pare che nel villaggio dei fidanzati, qualcuno abbia perso la testa. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, sembra che la gelosia sia all’ordine del giorno tra i protagonisti al punto che qualcuno, dopo aver visto le prime immagini della fidanzata, abbia perso la testa scavalcando le barriere che separano il villaggio in cui vivono i fidanzati con le ragazze single e quello in cui vivono le fidanzate con i tentatori. Non si sa ancora chi sia stato il fidanzato che, in preda ad un attacco di gelosia, abbia tentato di raggiungere la fidanzata, ma dalle prime indiscrezioni, pare che le emozioni che regalerà Temptation Island 2021 saranno tante.

Temptation Island 2021: una coppia ha mentito?

Oltre alle prime indiscrezioni che arrivano dal villaggio di Temptation Island 2021, sul web, stanno circolando le prime segnalazioni sulle coppie che hanno scelto di mettere alla prova il proprio amore. Intorno alla coppia formata da Floriana e Federico, fidanzati da due anni, infatti, sul web, si sono diffuse voci secondo le quali i due non sarebbero fidanzati. Voci che non sono state confermate e intorno alle quali ci sarebbero grandi dubbi. Temptation Island 2021, dunque, non è ancora cominciato, ma comincia già a far discutere. Raffaella Mennoia, nelle scorse ore, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha parlato di un falò che sarebbe stato registrato da lì a poco. Nelle prossime ore, dunque, arriveranno nuove indiscrezioni?

