Temptation Island 2021 “arrivata una tromba d’aria”/ Primi problemi per le prime riprese

Le riprese di Temptation Island 2021 sono ufficialmente iniziate. Filippo Bisciglia torna alla guida del programma più atteso dell’estate con sei nuove coppie pronte a mettere il loro amore alla prova. Quest’anno seguiremo le storie di Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Federico e Floriana, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefan. Storie diverse ma tanti dubbi e problematiche: importante differenza d’età per una coppia, matrimonio saltato per un’altra, tradimenti, abitudine. Insomma, le sei coppie si preparano a regalare al pubblico di Canale 5 grandi emozioni. Intanto le riprese in Sardegna sono iniziate, anche perché tra meno di 10 giorni ha ufficialmente inizio l’edizione su Canale 5: l’esordio è infatti fissato per mercoledì 30 giugno.

Temptation Island 2021, primi imprevisti: le parole di Raffaella Mennoia

Intanto non mancano i primi problemi. È stata Raffaella Mennoia, uno degli autori di Temptation Island, a svelare di un’imprevisto capitato nelle ultime ore in Sardegna che avrebbe messo a rischio le registrazioni. “Buongiorno a tutti come state? – ha esordito la Mennoia su Instagram, raccontando che – Allora questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria, ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte e niente c’ho un gran sogno, un tempo orrendo quest’anno c’è un’afa, non c’è il sole è tutto coperto”. Nonostante gli imprevisti, ha poi rassicurato i fan che i lavori, nonostante tutto, continuano e che la data d’inizio resta fissata al 30 giugno.

