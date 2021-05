Temptation Island 2021/ Data di inizio del programma e coppie: ci saranno volti noti?

Manca poco al ritorno di Temptation Island. La nona edizione del reality dovrebbe prendere il via a giugno, le riprese dureranno 21 giorni come prevede il format. A confermarlo è stata la storica autrice della trasmissione Raffaella Mennoia sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine. Al timone del programma ritroveremo Filippo Bisciglia e la location sarà sempre l’Is Morus Relais, in Sardegna: “Siamo un gruppo di lavoro consolidato da molti anni. È il tratto distintivo della Fascino per tutte le sue produzioni, non solo per Temptation Island. Siamo un gruppo affiatato quindi perché cambiare?!”, ha detto la Mennoia. Quest’anno ai casting sono state viste 120 coppie, che hanno visto rivoluzionate le loro abitudini a causa della pandemia e dei conseguenti lockdown: “Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Le persone sono state a lungo insieme e molti si sono trovati, all’improvviso, con degli estranei in casa”.

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla a Temptation Island?/ "Mi piacerebbe molto ma.."

Temptation Island 2021: ci saranno coppie famose?

Anche nella nuova edizione di Temptation Island ci saranno sei o sette coppie, ma non è ancora stato deciso se ci saranno volti noti: “Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo…”, ha detto Raffaella Mennoia. Sulle coppie che si sono presentate ai casting, l’autrice del programma ha rivelato: “A volte è difficile identificare il link che c’è tra due individui. Poi, ovviamente, di persone bizzarre è pieno e sicuramente la quota simpatia ci sarà anche quest’anno”. Se dovesse dare un consiglio alle coppie che parteciperanno alla nona edizione di Temptation Island, la Mennoia ha detto: “Non c’è una formula magica per uscire indenni. Bisogna capire qual è la motivazione, decidere di affrontarla nella maniera più leale possibile, in primo luogo con se stessi e poi con il partner”, si legge su Uomini e Donne Magazine.

LEGGI ANCHE:

Ciavy e Valeria Liberati, Temptation Island, si sposano/ Dal tradimento al lieto fineFilippo Bisciglia vs Pietro Delle Piane/ "Copione a Temptation Island? Mi dicevi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA