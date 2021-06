Temptation Island 2021, Davide Donadei e Chiara Rabbi tra le coppie?/ “In futuro..”

Davide Donadei e Chiara Rabbi, coppia nata nello studio di Uomini e Donne, saranno tra i protagonisti di Temptation Island 2021? Le registrazioni del programma dell’amore che, anche quest’anno, sarà condotto da Filippo Bisciglia e farà compagnia ai telespettatori di canale 5 per tutto il mese di luglio, sono già in corso e, le coppie sono state già scelte. Tuttavia, Davide e Chiara, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, oltre a parlare della loro storia d’amore, hanno affrontato anche l’argomento Temptation. La partecipazione al programma dell’amore ha portato diverse coppie a prendere decisioni drastiche in merito al proprio futuro, sia positiche che negative. Davide e Chiara, dunque, sarebbero pronti ad affrontare un percorso simile? “In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra”, ha spiegato l’ex tronista.

Davide Donadei e Chiara Rabbi non parteciperanno a Temptation Island 2021. Tuttavia, per il futuro, la coppia nata a Uomini e Donne e che sta affrontando un percorso di vita insieme, anche con progetti importanti, non esclude nulla. “A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile”, ha spiegato l’ex corteggiatrice che, per amore di Davide, ha scelto di trasferirsi in Puglia. “Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato. Siamo due persone che guardano nella stessa direzione”, ha concluso Davide sempre più innamorato.

