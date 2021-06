Temptation Island 2021: Floriana e Federico non sono fidanzati?/ La segnalazione…

Temptation Island 2021 andrà in onda mercoledì 30 giugno quando sarà trasmessa, in prima serata su canale 5, la prima puntata. Le sei coppie protagoniste della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia sono state già presentata sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation. L’ultima coppia che è stata presentata al pubblico è quella formata da Federico e Floriana. Tra i due ci sono 13 anni di differenza, ma Floriana non ne ha mai risentito. Tuttavia, nell’ultimo periodo, non riesce più a riconoscere l’uomo di cui si è innamorata decidendo così di mettere alla prova il loro rapporto. “Io sono Floriana, ho 21 anni e vengo da Palermo e sono fidanzata con Federico da due anni. All’inizio andava tutto bene, poi dopo un po’ ha smesso di corteggiarmi rispetto a come faceva all’inizio e diciamo anche a darmi un po’ per scontata“, ha detto Floriana. Tuttavia, intorno alla coppia, è già nata una segnalazione.

La segnalazione su Floriana e Federico di Temptation Island 2021

Federico, invece, ha 34 anni e, nel video di presentazione, ha dichiarato: “Sono Federico, ho 34 anni e vengo da Palermo. Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘ormai è mia e non me la leva più nessuno’”. Secondo una segnalazione che sta circolando sul web e riportata da Deianira Marzano, tuttavia, pare che i due non sia fidanzati. “Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single” è il messaggio che ha attirato l’attenzione della stessa Deianira la quale, tuttavia, non ha nascosto le proprie perplessità intorno alla seganalzione. All’inizio di Temptation manca solo una settimana. Cosa accadrà tra Floriana e Federico?

