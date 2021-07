Temptation Island 2021, pagelle quinta puntata/ Jessica ha superato il limite, Manuela bacia Luciano

Anche la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2021 si dissolve tra colpi di scena e clamorose decisioni. Come quella presa da Floriana, che torna tra le braccia di Federico non senza perplessità. Lui ha chiesto scusa in ginocchio, senza risparmiare lacrime e pentimento. Lei ha accettato, perlomeno non subito. Il loro falò di confronto, obiettivamente, si è sviluppato in modo abbastanza scontato e prevedibile.

Il vero cruccio è capire se Federico e Floriana reggeranno nel post Temptation Island. Dovessimo scommettere il classico caffè diremmo di sì: Federico, forse, ha imparato la lezione. Ma siamo sicuri che la seconda chance concessa dalla fidanzata Floriana sia meritata? Voto 5. Altra coppia, altro epilogo. Alessandro e Jessica si sono lasciati al termine della quinta puntata. Lei ha superato il limite della decenza con il single Davide, raggiungendo i livelli imbarazzanti del suo fidanzato. Voto coppia 3. Le speranze di rivederli insieme sono davvero al lumicino, soprattutto dopo gli insulti al falò.

Se il video hot di Jessica ha indispettito non poco Alessandro, il bacio sfiorato tra Manuela e il single Luciano ha mandato su tutte le furie Stefano. Il fidanzato di Manuela ha come sempre espresso giudizi poco lusinghieri sulla sua ragazza, ma ora che lei si sta avvicinando a Luciano, anche fisicamente, sembra intenzionato ad abbassare la cresta. Lei, dal canto suo, è molto attratta dal tentatore ma sembra orientata a dare un’altra chance al suo fidanzato. Scelta giusta? Ne dubitiamo. Voto coppia 3.

Natascia e Alessio, invece, hanno parecchie probabilità di uscire insieme da Temptation Island. Lui esplode di gelosia quando vede Natascia godersi la sua vita da “single” nel villaggio delle fidanzate. Ma non sa che lei, ora che la fine del programma è dietro l’angolo, sembra decisa a salvare la sua storia d’amore. Non sappiamo se funzionerà tra loro, ma di sicuro possiamo dire che rappresentano forse la coppia più limpida di quest’edizione. Voto 6.

