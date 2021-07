Temptation Island 2021 streaming e replica TV/ Come vedere la 4a puntata

Questa sera, lunedì 19 luglio, in prima serata su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento con “Temptation Island 2021”. Filippo Bisciglia, dalla Sardegna, continua a raccontare il viaggio nei sentimenti delle quattro coppie protagoniste: Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Manuela e Stefano. Settimana scorsa, infatti, Claudia e Ste hanno lasciato insieme il programma. Prima di loro sono usciti Valentina e Tommaso, ma prendendo strade diverse. La terza puntata, trasmessa lunedì 12 luglio, ha incollato davanti al video 3.052.000 telespettatori, con uno share del 21,46%. I fan di “Temptation Island” potranno seguire le vicende sentimentali delle coppie protagoniste non solo su Canale 5 ma anche in diretta streaming. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

TEMPTATION ISLAND 2021, 4a PUNTATA/ Diretta e falò: per Alessio si mette malissimo

TEMPTATION ISLAND 2021: COME VEDERE IN REPLICA LA QUARTA PUNTATA IN STREAMING

La quarta puntata di “Temptation Island 2021” è prevista per oggi, lunedì 19 luglio, dalle 21.30 su Canale 5. Se questa sera non potete sintonizzarvi sulle frequenze di Mediaset, potete tranquillamente rivedere la quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia domani, martedì 20 luglio: dalle 21.10 su La5 sarà trasmessa la replica del quarto appuntamento. Inoltre su WittyTv, dopo la messa in onda delle puntate, è possibile vedere anche i video più interessanti delle coppie protagoniste alle prese con i tentatori e le tentatrici che faranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 per ancora due puntate (sei in totale). Cosa succederà questa sera? Dopo le prime tre puntate sono già emerse alcune interessanti dinamiche tra fidanzati e single, e due coppie hanno già lasciato il programma. Appuntamento alle 21.30 con “Temptation Island” per scoprire cosa succederà…

LEGGI ANCHE:

Natascia e Alessio, Temptation Island 2021/ "Non mi sento libera, accuso il suo giudizio"Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ “Dirty dancing” con Natascia

© RIPRODUZIONE RISERVATA