Temptation Island 2021 streaming e repliche TV/ Come vedere la 1a puntata

Temptation Island 2021 debutta questa sera, mercoledì 30 giugno, su Canale 5. Filippo Bisciglia, dalla Sardegna, racconterà il viaggio dell’amore di sei coppie che, all’interno di un paradisiaco villaggio, vivranno separate e cercheranno di resistere alle tentazioni dei ragazzi e delle ragazze single. I concorrenti di questa edizione sono Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste, Manuela e Stefano. La prima puntata potrà essere seguita su Canale 5 a partire dalle 21.30. I fan di Temptation Island potranno seguire le avventure delle sei coppie protagoniste non solo su Canale 5 ma anche in diretta streaming. Per farlo basterà collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

TEMPTATION ISLAND 2021: COME VEDERE IN REPLICA LA PRIMA PUNTATA IN STREAMING

La prima puntata di Temptation Island 2021 è prevista per oggi, mercoledì 30 giugno, ma da settimana prossima il programma si sposterà al lunedì sera, a partire dal 5 luglio. Se questa sera avete degli impegni, potete tranquillamente rivedere la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia domani, giovedì 1 luglio: dalle 21.10 su La5 sarà trasmessa la replica del primo appuntamento. Da settimana prossima, invece, le repliche andranno in onda il martedì sera, sempre su La5. Inoltre su WittyTv, dopo la messa in onda delle puntate, sarà possibile vedere anche i video più interessanti delle sei coppie protagoniste alle prese con i tentatori e le tentatrici che faranno compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. Appuntamento con Temptation Island 2021 a partire da questa sera!

