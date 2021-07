Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso squalificati?/ La gelosia di lui…

Valentina e Tommaso formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021. La coppia si è subito messa in mostra durante la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia non per la differenza d’età che c’è tra i due (lei ha 40 anni e lui 21), ma per la grande gelosia di Tommaso nei confronti della compagna. Nel corso del primo appuntamento con il programma dell’amore, Tommaso ha più volte ribadito di non gredire quando Valentina indossa il bikini o ha un contatto fisico con un’altra persona. Parole che hanno fatto torcere il naso a diversi telespettatori tra i quali anche Elettra Lamborghini. Il percorso di Valentina e Tommaso, dunque, all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais potrebbe riservare sorprese. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la coppia potrebbe essere squalificata e abbandonare il programma. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali, ma la gelosia potrebbe portare Tommaso ad atteggiamenti contrastanti con le regole del programma.

Ursula Bennardo tuona su Valentina di Temptation Island 2021/ "Malata di mente..."

Temptation Island 2021: Tommaso tradisce Valentina?

Secondo alcuni rumors che stanno circolando sul web, nel villaggio di Temptation Island 2021, a causa della gelosia, sarebbero volate sedie e tavoli. Inoltre pare che un fidanzato abbia cercato di superare i confini del villaggio per raggiungere quello delle fidanzate. Sarà Tommaso il fidanzato in questione? Proprio il 21enne sarà il protagonista della seconda puntata di Temptation Island 2021 in onda lunedì 5 luglio. Dalle prime immagini pare che Tommaso si avvicinerà molto ad una tentatrici. Le immagini spingeranno Filippo Bisciglia a mostrare il filmato a Valentina prima del falò: Tommaso, dunque, tradirà la compagna? Dai primi spoiler, tuttavia, si sa che Valentina avrà molti dubbi nei confronti del fidanzato considerando il tutto una finzione per spingerla a chiedere subito il falò di confronto.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini/ "Tommaso di Temptation Island? Con me andrebbe al manicomio"Guendalina Tavassi/ "Tommaso di Temptation Island mi ha insultato per un anno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA