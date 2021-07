Temptation Island 2021, verdetti/ Dalla miglior coppia alla fidanzata più spietata

Temptation Island 2021 si congeda dal pubblico di canale 5 oggi con la messa in onda dell’ultima, attesissima puntata. In attesa di scoprire come si concluderà il viaggio di Manuela e Stefano e di Natascia e Alessandro, le ultime coppie protagoniste, Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcune curiosità sull’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Ancora una volta, Bisciglia non ha deluso le aspettative e, oltre ad aver raccontato le emozioni delle sei coppie, è entrato, spesso a gamba tesa, nei confronti come quando ha esortato Valentina e Tommaso a prendere una decisione repentina sul loro rapporto. La fidanzata più spietata di Temptation Island 2021, invece, a detta di Tv Sorrisi e Canzoni è stata Manuela, fidanzata con Stefano da quattro anni e mezzo. Arrivata nel villaggio con tanti dubbi, ha dimostrato di non aver mai perdonato i tradimenti del fidanzato e a Temptation Island ha avuto la prova che Stefano non cambierà mai. La miglior coppia finita male e che avrebbe potuto regalare altre emozioni se lei non avesse chiesto il confronto al termine della seconda puntata è sicuramente quella formata da Valentina e Tommaso.

Temptation Island 2021: i migliori tentatori e le migliori tentatrici

La vera rivelazione di Temptation Island 2021, secondo Sorrisi, è Alessandro, il fidanzato che non ha sentito ragioni mettendo fine alla sua storia con Jessica dopo sette anni. I migliori tentatori, invece, sono stati Luciano Punzo e Davide Basolo che hanno diviso il proprio percorso rispettivamente con Manuela e Jessica. Le migliori tentatrici, invece, sono state Carlotta e Vincenza che hanno provato a sedurre Alessandro e Federico. Il fidanzato che non è riuscito a resistere a tutte le attenzioni delle tentatrici è Federico. Infine, la miglior coppia finita bene è quella formata da Claudia e Ste che, grazie ai problemi affrontati nel villaggio, hanno capito di voler un futuro insieme.

