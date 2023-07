Temptation Island 2023, Alessia Bottiglia e Davide Rosati si lasciano?/ Le previsioni sul falò di confronto

Temptation Island 2023, Alessia e Davide si lasciano al falò anticipato? La scelta

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono previsti al falò di confronto nella nuova puntata di Temptation Island 2023, e non si esclude che possano decidere di lasciarsi al nuovo appuntamento in arrivo.

Come é ormai risaputo, il rinnovato docu reality sui tradimenti é occasione per le coppia concorrenti di mettere alla prova il loro amore, divise in due villaggi assestanti: uno in cui alloggiano le fidanzate e i tentatori e l’altro dove invece alloggiano i fidanzati e le tentatrici. E, intanto, sale l’attesa generale per la nuova e terza puntata di Temptation Island 2023 prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 10 luglio 2023, dove é prevista la chiamata di Davide Rosati indirizzata alla fidanzata Alessia Bottiglia, per la richiesta di un falò di confronto anticipato. Ancor prima della data di chiusura di Temptation Island 2023, Davide Rosati chiama quindi Alessia Bottiglia a confrontarsi sulla loro lovestory, al fine di convenire insieme ad una scelta, rispetto alla loro crisi d’amore in corso.

Davide Rosati cerca il confronto con Alessia Bottiglia e…

Ma cosa spinge il fidanzato a volersi confrontare anzitempo con la fidanzata? A fronte dello spoiler TV emerso online, un post che sulla pagina Instagram di Temptation Island anticipa alcune immagini del falò di confronto, l’opinione del popolo del web si divide tra i commenti e le ipotesi più disparate. “Non ci va sicuro…avrà intuito che lui abbia visto qualcosa e fa la finta tonta, prende tempo! -si legge tra i commenti social più aggreganti nel web-. La cosa assurda è che lui voglia vederla per dirle che la ama nonostante tutto”. “Secondo me si presenta con il tentatore”, scrive poi maliziosamente un altro utente, nel web. E il riferimento é alla vicinanza di Alessia Bottiglia palesata ad un aitante tentatore, nel villaggio delle fidanzate e i tentatori, come segnalano gli utenti via Ig.

“Allora mi chiedo ‘che ca**o vuoi? Con un falò di confronto…”, dichiara intanto Davide, comunicando al conduttore Filippo Bisciglia la scelta di confrontarsi con Alessia. Ma cosa accadrà a Temptation Island 2023?

