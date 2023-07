Temptation Island 2023, anticipazioni seconda puntata/ Francesca disperata, Davide furioso: video spoiler

Anticipazioni Temptation Island 2023, seconda puntata: Davide furioso per Alessia

In attesa della seconda puntata di Temptation Island 2023, che andrà in onda lunedì 3 luglio su Canale 5 in prima serata, arrivano alcuni video spoiler. Nelle immagini che in queste ore sono apparse sui canali social ufficiali del docu-reality, sono state anticipate alcune reazioni dei protagonisti dopo la visione dei ben noti video mostrati da Filippo Bisciglia o dalla produzione nel pinnettu.

Temptation Island 2023, Federico: "Non vedevo l'ora che finisse..."/ La fidanzata Ale lo delude e...

Tra i protagonisti della prossima puntata ci sarà Davide, il fidanzato di Alessia. Nel video anticipazione il fidanzato appare molto nervoso dopo aver visto un filmato che riguarda la compagna. Tornato nel villaggio, continua a camminare, chiedendo ai compagni di lasciarlo da solo perché “molto nervoso”; “E ci credo!” è il commento di un altro fidanzato. Cosa avrà visto di Alessia?

Temptation Island 2023, Vittoria: "Ho visto un film..."/ Che succede al pinneddu? La reazione choc

Temptation Island 2023: Francesca piange ancora per Manu nella seconda puntata

Un altro video, anticipazione della prossima puntata di Temptation Island 2023, vede protagonista Vittoria, la fidanzata di Daniele. “Delle immagini che Vittoria proprio non si aspettava!” annuncia il post pubblicato, che vede infatti il volto della ragazza alquanto sorpreso di fronte a ciò che sta vedendo. Che Davide abbia approfondito la sua conoscenza con la single Benedetta? Le anticipazioni poi continuano con Federico. Il fidanzato di Ale (Alessia) è basito di fronte a delle immagini a lui mostrate nel pinnettu. Ultimo video anticipazione della seconda puntata ha invece come protagonista Francesca. La fidanzata di Manu (Manuele) piange disperata dopo aver visto un video al falò delle fidanzate. Avrà ascoltato altre parole pesanti da parte del suo compagno?

Ilaria Tentoni, da Uomini e Donne a Temptation Island 2023/ Tentatrice di Manu, il fidanzato di Isabella...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)













© RIPRODUZIONE RISERVATA