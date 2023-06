Temptation Island 2023, chi sono i tentatori?/ Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon di Uomini e donne

Tentatori Temptation Island 2023, svelati i volti TV: lo spoiler

Manca poco al via a Temptation Island 2023, in partenza nella prima serata tv delle reti Mediaset, il 26 giugno 2023, e intanto spunta l’identikit di tentatori e tentatrici previsti nel cast del gioco degli amori messi in discussione tra le tentazioni.

Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l'Isola dei Famosi/ Sorpresa a Filippo Bisciglia: "Auguri amore"

Tra i tentatori di Temptation Island 2023, spuntano in particolare dei volti TV uscenti del dating show fratello del docu reality sui tradimenti, su Canale 5, Uomini e donne. Parliamo degli ex corteggiatori Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon. Tra gli altri tentatori già popolari, quindi figuranti in TV, ma non solo, e per la quota “vip”, si annoverano inoltre il calciatore – di Inveruno, Lecco, Caravaggio, Ponte San Pietro e Trento, tra le numerose squadre con cui ha giocato – Tommaso Lella. Sempre per la quota sportivi, inoltre, habemus il nuotatore Luca Chirico. E non é tutto. Perché nel cast dei tentatori di Temptation Island 2023 spuntano anche Cesare Pontigia, ex protagonista di Love Island Italia, e il modello e Mister Europa 2023 Marco Boscolo Nale.

Filippo Bisciglia contro Zoo di 105 dopo eliminazione di Pamela all'Isola/ "Stanno decidendo tutto loro!"

Andiamo a scoprire chi sono nel dettaglio i 14 tentatori di Temptation Island 2023

Marco Boscolo Nale: il single a Temptation Island ha 38 anni, è di Padova ed è un imprenditore: gestisce diverse attività familiari. Ha la passione per la montagna e per 10 anni ha intrapreso l’attività di boy scout. Nella vita lavora anche come modello: su Instagram, non a caso, condivide numerose foto dei suoi lavori.

Tommaso Lella: single di 34 anni di Maniago, in provincia di Pordenone, è laureato in lettere moderne e gestisce ben due palestre. Si direbbe un inguaribile appassionato di sport e di body building, e sul suo profilo attivo via Instagram condivide le immagini dei premi conseguiti nel body Building. Inoltre é un ex calciatore di serie C: nel 2018 il volto di Temptation Island militava nella squadra di Lecco.

Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa prima della finale de L'Isola/ "Sempre vera e buona, devi vincere"

Daniele Schiavon: a Temptation island il single di 28 anni, é originario di Roma ed è un volto conosciuto al piccolo schermo. Partecipava in passato a Uomini e Donne e veniva scelto nel ruolo di tentatore dalla tronista Giulia Quattrociocche. Attualmente lavora come responsabile di una ditta di sicurezza. La sua più grande passione? Il calcio.

Alberto é un single romano a Temptation island, di 28 anni e lavora come imprenditore. In attività gestisce case vacanza e diverse pokerie.

Emanuele: single di 32 anni, é originario di Napoli. Tra le attività si annoverano quella di modello e gira il mondo da turista incallito, tra Miami, New York e Milano. A Temptation Island arriva un appassionato di libri di storia e filosofia greca.

Luca Chirico: a Temptation Island 2023, il single di 24 anni é originario di Cantù, in provincia di Como. Lavora nel settore della ristorazione made a Lugano, in Svizzera. Tra le attività ad oggi svolte si annovera quella di nuotatore professionista. Vincitore di Mister Italia Fitness nel 2022, su Instagram vanta un seguito stimato oltre 17 mila followers.

Davide Blanda: a Temptation Island é un single di 30 anni e originario di Novara, annovera tra le attività di lavoro quella di tecnologo di confezionamento in un’azienda italiana. Su Instagram vanta un seguito social di circa 8 mila follower. Lui partecipava a Uomini e Donne nell’edizione 2020/2021 in qualità di candidato al titolo di “aspirante tronista”.

Fouad: a Temptation Island 2023 é un single di 32 anni, è originario di Roma. Il capitolino gestisce un ristorante di proprietà insieme al fratello gemello e si direbbe un inguaribile fotografo appassionato di fotografia.

Lorenzo: single di 38 anni, é originario di Roma. Nella vita svolge l’attività di imprenditore e gestisce l’azienda familiare nata oltre 140 anni fa. Inoltre si definisce un attento osservatore.

Andrea Della Cioppa: Ex volto tv di Uomini e donne, é un single di 30 anni e viene da Pescara. È una studente laureato in scienze motorie, è inoltre detentore della qualifica professionale di chinesiologo e personal trainer. Ha in cantiere l’apertura di un centro medico col fratello. Ha corteggiato Veronica Rimondi nel dating show di Canale 5, in TV, come corteggiatore dell’allora tronista.

Edoardo: il single di 27 anni é originario di Catania e lavora come commesso in un negozio e la sera si occupa di sicurezza nei locali. Inoltre lavora come pugile agonista, ma da qualche anno ha messo in pausa le sue sessioni di allenamento in seguito ad un infortunio.

Lollo: il single a Temptation Island di 27 anni é originario di Roma, svolge l’attività di tassista e gioca a calcio. Vive in solitaria da quando aveva 14 anni.

Ema: Il single è originario di Trieste, ha 26 anni e lavora come personal trailer e inoltre si attiva come allenatore di crossfit. Ha ad oggi conseguito la vittoria di diverse gare a livello nazionale ed possiede in proprietà una barca a vela.

Igor: single a Temptation Island ha 27 anni ed é originario di Roma. Si attiva come calciatore e in aiuto del padre gestisce la sua attività nel settore metalmeccanico.

Esplode la polemica web sui tentatori di Temptation island 2023

Tuttavia, a margine delle foto di rito di presentazione dei tentatori di Temptation Island 2023, si solleva una prima polemica web, di reaction allo spoiler al via del format TV. Tra i commenti più critici sul re dei social, in particolare, aleggia ai danni dei tentatori l’accusa che quest’ultimi siano tutti uniformati ai canoni di estetica richiesti in TV per uomini e donne, fatti cioè dello stesso stampino, rifatti per il grande merito della medicina e chirurgia estetica.

“Ce ne fosse uno/a bello/a”, si legge tra i dissensi del web, “Penso che ormai siamo arrivati alla frutta, non esiste un programma decente! Solo “reality” pieno di nullafacenti che vogliono fare soldi facili, senza arte né parte! Che tristezza!”. “Sí, ma sono tutti uguali, magari non hanno quei gusti i concorrenti e non servono a nulla così”. “Di andare a lavorare…non se ne parla proprio”, si legge ancora tra le aspre critiche del web. E tra le più aggreganti: “Lo stesso chirurgo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA