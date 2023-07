Temptation Island 2023, cosa è successo dopo il falò fra Giuseppe e Gabriela?/ La reazione della tentatrice

Temptation Island, Gabriela su Giuseppe: “Mi deve dimostrare che è la realtà quello che ha detto”

Giuseppe e Gabriela, tra i protagonisti di Temptation Island 2023, avevano affrontato il falò di confronto della scorsa puntata di lunedì 10 luglio 2023 e si erano lasciati in malo modo separati. Nella quarta puntata, invece, andata in onda il 17 luglio, vi è stata un’autentica svolta ed un colpo di scena. Infatti, Giuseppe ha chiesto un nuovo falò di confronto con Gabriela e i due hanno deciso di ritornare a casa insieme ricominciando da 0 e dimenticando il passato.

Daniele Schiavon, grave incidente stradale dopo Temptation Island 2023/ "Auto ribaltata più volte": come sta

Temptation Island ha condiviso su Wittytv.it le prime parole di Giuseppe e Gabriela alla fine della loro avventura nel reality show. Gabriela ha dichiarato davanti alle telecamere: “Penso che si è visto il cambiamento. Ho scoperto che effetto mi fa, è un’emozione troppo forte. Oggi, pure se sono passati sette anni la sento sempre“. La ragazza ha proseguito rivelando: “Mi fa piacere. Però, comunque, rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare che è la realtà di quello che ha detto. Piano piano, da stasera. All’inizio non mi mancava, dico la verità, zero, non mi mancava proprio”.

Giuseppe ha contattato la single Roberta dopo Temptation Island 2023?/ Lei lancia la bomba: "Ho gli screen"

Temptation Island: Gabriela ammette: “Non è abitudine ma amore”

Gabriela è stata una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. La ragazza ha proseguito, parlando davanti alle telecamere: “Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò, ho capito che stavo malissimo. Ho avuto paura che lui iniziasse la relazione con un’altra persona. Gli piace quell’altra persona e io devo ricominciare da capo. Da lì ho capito che lo amo ancora, non è abitudine ma amore”. Giuseppe ha ribadito che il passato deve rimanere alle spalle, mentre Gabriela ha ripetuto che ha intenzione di andare avanti. Infine Giuseppe ha concluso affermando: “Io dentro di me mi sono liberato, ora non ho più niente da dire”.

Temptation Island 2023, pagelle quarta puntata/ Delusione Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico alle strette

Qualcuno però minaccia la tranquillità del loro amore fuori dal programma, in maniera del tutto imprevedibile, ovvero Roberta Di Grazia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma soprattutto tentatrice di questa edizione di Temptation Island. Dopo il falò che ha visto uscire Giuseppe e Gabriela insieme all’insegna di un “dimentichiamoci tutto e ricominciamo da noi“, così Roberta si è presentata sui social, stizzita. “Fai la brava amore, perché inizio a stancarmi e parlo io. Ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA