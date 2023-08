Temptation Island 2023: Daniele ed Edoardo sono diventati amici?/ “L’ho visto in difficoltà…”

Daniele De Bosis ed Edoardo Corianò, il retroscena sulla presunta amicizia dopo Temptation Island 2023

Le dinamiche del “mondo” di Temptation Island sono da sempre oggetto di interesse e curiosità costante. Anche una volta conclusa l’edizione 2023, continuano soprattutto sui social a tenere banco le dinamiche dei protagonisti, al netto delle scelte fatte nel corso del reality. Un retroscena in particolare pare riguardi due concorrenti: Daniele De Bosis ed Edoardo Corianò, rispettivamente concorrente e tentatore.

Daniele De Bosis – entrato a Temptation Island 2023 con Vittoria Egidi – non sembrava aver gradito la vicinanza tra Edoardo Corianò – tentatore del reality – e la sua fidanzata. Non a caso, la storia d’amore della coppia è giunta al capolinea per ovvie incongruenze dal punto di vista sentimentale e caratteriale. Clamorosamente però, per il concorrente e il tentatore è spuntato un retroscena alquanto singolare. Stando ad alcune voci – come riporta Leggo – i due potrebbero essere diventati amici dopo l’esperienza controversa a Temptation Island 2023.

Daniele De Bosis rompe il silenzio sulle voci di un’amicizia con Edoardo Corianò

Chiaramente, il rumor della presunta amicizia tra Daniele De Bosis ed Edoardo Corianò dopoTemptation Island 2023 non è passato inosservato ai diretti interessati. La notizia infatti non è stata accolta al meglio dagli appassionati della trasmissione, con tanto di critiche serrate. Vista la risonanza della questione, è stato proprio l’ex fidanzato di Vittoria Egidi a rompere il silenzio spiegando come la questione sia stata ingigantita rispetto alla realtà dei fatti.

Come riporta Leggo, Daniele De Bosis ha spiegato di aver incontrato Edoardo Corianò in un locale di Roma: “Tutti si sono presentati subito, mentre lui l’ho visto un po’ in difficoltà”. Successivamente, l’ormai ex fidanzato di Vittoria Egidi ha raccontato la dinamica dei fatti: “Gli ho chiesto se volesse parlare e ci siamo allontanati. Una volta soli mi ha detto: ‘Davide, ce l’hai con me?’ e io gli ho detto di no e di stare tranquillo. Non ho 15 anni, era un programma”. De Bosis ha poi concluso: “Da qua a dire che siamo diventati migliori amici perché hanno gonfiato la cosa non mi sembra il caso, perché non è così; comunque è un bravo ragazzo“.

