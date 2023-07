Temptation Island 2023, Daniele: “Mi ha messo K.O.”/ Lo spoiler dell’ultima puntata

Temptation Island 2023, online spunta lo spoiler dell’ultima puntata

Nell’attesa generale per il via alla nuova nonché ultima puntata di Temptation Island 2023, tra le coppie in bilico Daniele e Vittoria si direbbero sull’orlo di separarsi in definitiva. O almeno questo è stando allo spoiler lanciato via Instagram dal profilo ufficiale di Temptation Island 2023, attraverso dei mini video che fungono da spoiler esclusivi dell’atteso appuntamento, previsto in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

In uno dei curiosi filmati, tra le anticipazioni del docu reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia, il fidanzato Daniele si palesa piuttosto turbato aprendo la nuova ondata di pinnettu, appuntamenti consuetudinari dove i singoli protagonisti assistono alle immagini del percorso a distanza delle dolce metà, intrapreso dai fidanzati in compagnia con le tentatrici e le fidanzate insieme ai tentatori.

Due coppie finiscono a rischio rottura

“Non l’ho mai conosciuta -sentenzia in uno dei video spoiler del format del conduttore Filippo Bisciglia, Daniele, dicendosi in forte crisi d’amore con Vittoria, per poi rimarcare non troppo sibillinamente la rottura con la fidanzata in un altro mini video-, …questo mi ha fatto male…”. Ma cosa avrà provocato il malcontento del fidanzato, tra i comportamenti assunti da Vittoria? D’altro canto non mancherebbe il momento cruciale del pinnettu neanche per la fidanzata con degli aggiornamenti sul percorso alle prese con le tentazioni di Daniele, all’ultima puntata di Temptation Island 2023. “É tosta, cazzo!”, esclama stizzita, la fidanzata, palesandosi quindi in crisi nel fidanzamento con il compagno.

Ma non é tutto. Perché, inoltre, potrebbe scoppiare anche la coppia di fidanzati formata da Ale e Federico. Questo, dal momento, che così come anticipato dal profilo Instagram di Temptation Island 2023, chiamata al nuovo pinnettu consuntivo sul conto del fidanzato Federico, lei non nasconde il suo sconforto. Questo, dichiarandosi piuttosto turbata in previsione della scelta che l’attende, rispetto alle sorti della sua coppia: “Che ansia!”, esclama Ale, in trepidante attesa di scoprire quale piega abbia assunto la condotta del fidanzato.

